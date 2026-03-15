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2026 年印地安泉大師賽（BNP Paribas Open）準決賽爆出最大冷門！世界排名第一的西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）在今日的比賽中，以3：6、6：7（3） 負於大會第11種子梅德韋傑夫（Daniil Medvedev）。這場敗仗不僅粉碎了艾卡拉茲追求印地安泉第三冠的夢想，也讓他開季16連勝的完美戰績戛然而止。梅德韋傑夫近日被巴西記者稱為網壇的「大反派（Malvadao）」，他本人對此欣然接受，並在今日賽場上展現了極致的競爭力。面對前兩次在印地安泉決賽擊敗他的艾卡拉茲，梅德韋傑夫首局打得幾近完美，憑藉身高優勢的強力發球與驚人的防守範圍，讓艾卡拉茲在底線陷入苦戰。傳奇球星庫瑞爾（Jim Courier）在轉播中驚嘆：「這是我見過最強大版本的梅德韋傑夫，他的表現簡直令人掉下巴。」艾卡拉茲賽後也坦言：「我對他的侵略性感到驚訝，他幾乎沒有任何失誤，每一球都逼迫我消耗更多能量。」第二盤比賽戰況膠著，艾卡拉茲雖然一度取得3：1領先並曾手握兩個盤末點，但都被韌性十足的梅德韋傑夫化解。進入搶七局後，梅德韋傑夫更是展現統治力，一度取得6：1的絕對領先，最終成功復仇，報了過去兩年決賽敗北之仇。對於艾卡拉茲而言，這是他2026年賽季的首場敗仗。此前他連續奪得杜哈與澳網冠軍，並剛成為史上最年輕完成「生涯全滿貫」的球員，原本外界期待他能與世界第二的辛納（Jannik Sinner）在決賽上演巔峰對決，如今劇本已徹底改寫。梅德韋傑夫挺進決賽後，將對決稍早擊敗茲韋列夫（Alexander Zverev）晉級的辛納。儘管辛納在過去8次交手中贏了7次，但梅德韋傑夫目前正處於9連勝的高峰，且剛拿下杜拜站冠軍，氣勢如虹。這場決賽對兩位選手而言都意義重大，因為兩人此前皆未在印地安泉奪過冠。梅德韋傑夫表示：「我現在打得非常好，希望能為球迷獻上一場精彩的決賽。」