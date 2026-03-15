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排名 號碼布 姓名 國籍 組別 官方時間 1 4 伊諾克安查理(Enock ONCHARI) KEN 男子組34-25 02:12:46 2 3 海姆羅阿拉梅(Haimro ALAME) ISR 男子組44-35 02:12:57 3 10 尼可拉斯基爾瓦(Nicholas KIRWA) KEN 男子組34-25 02:14:25 4 9 佩特羅馬穆夏庫(PETRO MAMU SHAKL) ERI 男子組44-35 02:14:26 5 10138 丹尼爾勞倫(DANIEL LAUREN) KEN 男子組34-25 02:14:30 6 10131 希特利奧姆比西阿登(HITLEY OMBISI ADEN) KEN 男子組34-25 02:15:20 7 10130 基普羅諾科奇(KIPRONO KOECH) KEN 男子組34-25 02:16:37 8 10141 喬瑟夫姆萬吉(JOSEPH MWANGI NC) KEN 男子組54-45 02:17:44 9 28 阿布拉勞米斯加納(ABRARAW MISGANAW) ETH 男子組54-45 02:18:13 10 10135 山姆森蒙蓋(SAMSON MUNGAI KA) KEN 男子組44-35 02:18:22

全台唯一獲世界田徑總會金標籤認證的「2026新北市萬金石馬拉松」於今（15）日清晨6時30分鳴槍起跑。備受矚目的國內男子組賽事，「印帝」周庭印展現強大宰制力，成功完成三連霸目標。總成績方面，則由肯亞好手安查理（Enock Onchari）以2小時12分46 秒的成績奪得男子組總冠軍。國內全馬名將周庭印繼2024、2025年國內男子組奪冠後，今年再度參賽便被各界寄予厚望。他不負眾望，在國內男子組選手中率先衝過終點線，達成難能可貴的三連霸。這不僅是他連續第3年拿下國內組冠軍，加上2018、2019與2022年的封王紀錄，今年已是他個人第 6 度在萬金石馬拉松國內男子組登頂。在總成績（全場排名）部分，男子組依舊是東非軍團的天下。肯亞選手安查理以2小時12分46秒率先完賽，力壓以色列選手阿拉梅（Haimro Alame）奪冠。來自厄利垂亞、賽前備受關注的馬穆夏庫（Petro Mamu Shakl）則以2小時14分26秒獲得總成績第4名。新北市長侯友宜今日也親自出席為賽事鳴槍。他致詞時感性表示，自己從2007年作為跑者下場參賽，到後來以市長身分主持起跑儀式，已連續20年參與萬金石馬拉松。由於今年是他最後一年以市長身分參加，侯友宜特別向所有跑者、市府團隊、當地鄉親及志工表達謝意。他強調，萬金石能從銅標、銀標一路走到全國第一個金標籤賽事，是靠各界無怨無悔的支持。他在賽後也特別感謝在地鄉親在封路期間的體諒，共同成就這場偉大的國際運動賽事。