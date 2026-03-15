全台唯一獲世界田徑總會金標籤認證的「2026新北市萬金石馬拉松」於今（15）日清晨6時30分鳴槍起跑。備受矚目的國內男子組賽事，「印帝」周庭印展現強大宰制力，成功完成三連霸目標。總成績方面，則由肯亞好手安查理（Enock Onchari）以2小時12分46 秒的成績奪得男子組總冠軍。
周庭印六度奪冠 奠定「印帝」不敗地位
國內全馬名將周庭印繼2024、2025年國內男子組奪冠後，今年再度參賽便被各界寄予厚望。他不負眾望，在國內男子組選手中率先衝過終點線，達成難能可貴的三連霸。這不僅是他連續第3年拿下國內組冠軍，加上2018、2019與2022年的封王紀錄，今年已是他個人第 6 度在萬金石馬拉松國內男子組登頂。
肯亞名將領跑總成績 前十強競爭激烈
在總成績（全場排名）部分，男子組依舊是東非軍團的天下。肯亞選手安查理以2小時12分46秒率先完賽，力壓以色列選手阿拉梅（Haimro Alame）奪冠。來自厄利垂亞、賽前備受關注的馬穆夏庫（Petro Mamu Shakl）則以2小時14分26秒獲得總成績第4名。
2026 新北市萬金石馬拉松 男子組總成績前五名：
侯友宜最後一次以市長身分出席 連20年參與
新北市長侯友宜今日也親自出席為賽事鳴槍。他致詞時感性表示，自己從2007年作為跑者下場參賽，到後來以市長身分主持起跑儀式，已連續20年參與萬金石馬拉松。
由於今年是他最後一年以市長身分參加，侯友宜特別向所有跑者、市府團隊、當地鄉親及志工表達謝意。他強調，萬金石能從銅標、銀標一路走到全國第一個金標籤賽事，是靠各界無怨無悔的支持。他在賽後也特別感謝在地鄉親在封路期間的體諒，共同成就這場偉大的國際運動賽事。
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國內全馬名將周庭印繼2024、2025年國內男子組奪冠後，今年再度參賽便被各界寄予厚望。他不負眾望，在國內男子組選手中率先衝過終點線，達成難能可貴的三連霸。這不僅是他連續第3年拿下國內組冠軍，加上2018、2019與2022年的封王紀錄，今年已是他個人第 6 度在萬金石馬拉松國內男子組登頂。
肯亞名將領跑總成績 前十強競爭激烈
在總成績（全場排名）部分，男子組依舊是東非軍團的天下。肯亞選手安查理以2小時12分46秒率先完賽，力壓以色列選手阿拉梅（Haimro Alame）奪冠。來自厄利垂亞、賽前備受關注的馬穆夏庫（Petro Mamu Shakl）則以2小時14分26秒獲得總成績第4名。
2026 新北市萬金石馬拉松 男子組總成績前五名：
|排名
|號碼布
|姓名
|國籍
|組別
|官方時間
|1
|4
|伊諾克安查理(Enock ONCHARI)
|KEN
|男子組34-25
|02:12:46
|2
|3
|海姆羅阿拉梅(Haimro ALAME)
|ISR
|男子組44-35
|02:12:57
|3
|10
|尼可拉斯基爾瓦(Nicholas KIRWA)
|KEN
|男子組34-25
|02:14:25
|4
|9
|佩特羅馬穆夏庫(PETRO MAMU SHAKL)
|ERI
|男子組44-35
|02:14:26
|5
|10138
|丹尼爾勞倫(DANIEL LAUREN)
|KEN
|男子組34-25
|02:14:30
|6
|10131
|希特利奧姆比西阿登(HITLEY OMBISI ADEN)
|KEN
|男子組34-25
|02:15:20
|7
|10130
|基普羅諾科奇(KIPRONO KOECH)
|KEN
|男子組34-25
|02:16:37
|8
|10141
|喬瑟夫姆萬吉(JOSEPH MWANGI NC)
|KEN
|男子組54-45
|02:17:44
|9
|28
|阿布拉勞米斯加納(ABRARAW MISGANAW)
|ETH
|男子組54-45
|02:18:13
|10
|10135
|山姆森蒙蓋(SAMSON MUNGAI KA)
|KEN
|男子組44-35
|02:18:22
新北市長侯友宜今日也親自出席為賽事鳴槍。他致詞時感性表示，自己從2007年作為跑者下場參賽，到後來以市長身分主持起跑儀式，已連續20年參與萬金石馬拉松。
由於今年是他最後一年以市長身分參加，侯友宜特別向所有跑者、市府團隊、當地鄉親及志工表達謝意。他強調，萬金石能從銅標、銀標一路走到全國第一個金標籤賽事，是靠各界無怨無悔的支持。他在賽後也特別感謝在地鄉親在封路期間的體諒，共同成就這場偉大的國際運動賽事。