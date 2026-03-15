我是廣告 請繼續往下閱讀

▲馬刺現在具備的武器、攻防深度、球星關鍵決勝能力，一點都不輸給上季雷霆。（圖／美聯社／達志影像）

▲季後賽馬刺怕老練對手，他們可能不會擔心雷霆這種球隊。（圖／美聯社／達志影像）

▲NOWnews特約作家李亦伸。（圖／NOWnews社群中心製圖）

火箭本季傷停還沒上過場主控Fred VanVLeet（范弗利特）為勢如破竹馬刺下了評論，「媒體對馬刺吹過頭，他們很出色，Victor Wembanyama象外星人一般存在，Stephon Castle極為優秀，但他們可是沒贏過任何一個系列賽。」請大家冷靜點，這可是馬拉松比賽，不是短跑。Fred VanVLeet好像沒有說錯什麼，馬刺這套陣容確實還沒有在季後賽贏球，並且證明什麼。馬刺目前戰績49勝18敗勝率7成31，聯盟排名第二，僅次於雷霆52勝15敗。馬刺確實有被吹捧的本錢和實際表現，但最近九場敗戰中，馬刺在高端戰局分別輸給金塊、尼克、黃蜂、火箭、雷霆、灰狼、騎士，也證實Fred VanVLeet要大家先冷靜點，真沒說錯。馬刺確實還沒有在季後賽贏球，但馬刺7成3勝率聯盟第二，防守效率聯盟第三，進攻效率聯盟第五，Victore Wembanyama已經是聯盟前五球星，比賽主宰力和團隊影響作用都讓人害怕，馬刺應該擁有過人底氣和季後賽贏球實力。馬刺年輕教練Mitch Johnson一再叮嚀，「我們不能也不會興奮過頭，因為賽季還很漫長，真正考驗還沒來臨，我們得為季後賽做好更充足準備，尤其是打球心態和堅持防守。」年僅40，39歲就接下波波教練棒子Mitch Johnson心態成熟堅毅冷靜，很有波波的味道和馬刺文化。上季雷霆已經證明：季後賽經驗法則並一定適用當代NBA，雷霆例行賽勢如破竹，季後賽同樣銳不可擋，他們已經可以靠著精英防守和球星表現，以及更關鍵板凳球員不斷輸出，在季後賽贏下任何對手。馬刺現在具備的武器、攻防深度、球星關鍵決勝能力，一點都不輸給上季雷霆，經驗可以先擺一邊，攻防都精英球隊，外星人Victor Wembanyama統治禁區，Stephon Castle打得就像年度最佳防守第一隊成員，全隊有八人得分達二位數，還有聯盟最佳第九人Luke Kornet和最佳第10人Carter Bryant，馬刺擁有的攻防武器和多樣性，已經足以挑戰雷霆。對馬刺來說，他們最該擔心的是金塊、火箭、灰狼這種老練又很難預期對手。金塊厲害的跟鬼一樣，你永遠無法預測Jamal Murrey會打出什麼季後賽神奇狀況，更難以預期Nikola Jokic會有什麼超人般表演，至於Aaron Gordon已經完成演進，Gordon是季後賽殺手和關鍵三分利器。火箭在季後賽有可能變身成為不同球隊，他們的防守+出色運動能力，搭 Kevin Durant的關鍵進攻，火箭可以在任何一個系列賽淘汰對手。灰狼看起來沒那麼可怕，但Anthony Edwards是季後賽關鍵先生，他能創造各種神奇，灰狼季後賽狙殺能力高人一等，連續兩季在不被看好情況下打進西區決賽，灰狼早已證明他們是西區季後賽最大黑馬，誰都不能忽視他們。季後賽馬刺怕老練對手，他們可能不會擔心雷霆這種球隊。但我是不認為馬刺被媒體過度吹捧或高估，馬刺已經擁有至少打進西區決賽底氣和野心，並且可以大聲說出來。