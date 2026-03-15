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2026 F1 中國大獎賽於本週登場，梅賽德斯（Mercedes）新星基米·安東內利（Kimi Antonelli）以1分32.064秒的成績拿下中國大獎賽桿位，年僅19 歲6個月18 天，正式成為F1史上最年輕的桿位得主，打破了塞巴斯蒂安·維特爾（Sebastian Vettel）在2008年義大利大獎賽時以21歲創下、維持長達 18 年的紀錄。而在今日正賽基米·安東內利順利在正賽奪下冠軍，為自己拿下歷史性的第一座分站冠軍。昨日排位賽充滿戲劇張力。Q3階段，積分榜領先的喬治·羅素（George Russell）突然在賽道上停車，變速箱卡在一檔動彈不得，被迫返回維修站。賓士車隊緊急修復後，羅素剩不到2分鐘時間可以比賽，僅能完成一圈飛行圈，因此最終以0.222秒之差屈居隊友之後，排在第2位。而在今日正賽，基米·安東內利在正賽起跑時，雖一度被法拉利車手路易斯·漢米爾頓（Lewis Hamilton）超車，但憑藉著賓士直道的優勢順利要回領先，在第2圈結束前重新奪回第一名。這位19歲的義大利車手自第二圈後再也沒有讓出領先位置，在比賽早段唯一一次安全車（Safety Car）期間完成進站後仍保持領先。儘管在比賽剩下4圈時，他在第14彎髮夾彎出現衝出理想路線的驚險瞬間，但基米·安東內利最終仍以5.5秒的優勢領先羅素衝線，成為史上第二年輕的大獎賽冠軍F1賽場時隔20年再次響起義大利國歌，基米·安東內利忍不住激動落淚：「我真的很想要義大利重返榮耀」