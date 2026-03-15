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▲中華隊小將張祐誠( 中)單站18表現最佳。（圖／國際自由車環台賽）

▲臺北市正式點燃戰火，首站「臺北市站」終點衝線。（圖／國際自由車環台賽）

2026年國際自由車環台公路大賽（Tour de Taiwan）今（15日）在臺北市正式點燃戰火，，不僅拿下單站勝利，也成功穿上象徵總成績領先的黃衫，為本屆環台賽揭開序幕。亞洲車手方面，效力於日本紀南車隊（Kinan Racing Team）的小石祐馬以單站第6名成績奪得亞洲最佳；而澳洲快取車隊（Cache X Bodywrap）的Liam Walsh則憑藉兩個衝刺點累積6點積分並取得3秒減秒獎勵，穿上衝刺王象徵的綠衫。今年臺北市站首次以總統府前凱達格蘭大道為起點與終點，單圈8.91公里，共繞行9圈。賽道自凱道出發後，經景福門、仁愛圓環再返回終點，末段設計為長直線衝刺，使各車隊在最後階段的卡位與護衛戰術格外重要。比賽進入最後一圈後，各隊衝刺列車開始全面加速，主集團高速壓向終點。終點前約200公尺時，Rajovic原本的位置並不理想，但他從賽道側邊果斷發動突襲，在最後幾公尺完成反超，成功壓線奪下冠軍。賽後Rajovic表示，這場勝利其實帶有一點「驚喜」：「最後200公尺時我的位置並不理想，但我決定從側邊發動衝刺，直到最後幾公尺才確定能超越對手，所以我自己也有點驚訝能拿下勝利。」他也提到這是自己首次來到台灣比賽，對於台北城市景觀與觀眾熱情留下深刻印象。不過身為衝刺型選手，他也坦言接下來的賽程將更加艱難：「明天的登山路段會非常辛苦，我們會先努力求生存，盡可能守住黃衫。」本屆中華隊由盧紹軒領軍，帶領張祐誠、洪坤弘、黃暐程、葉軒佑等四名年輕車手出戰。首度參加環台賽的張祐誠展現初生之犢不畏虎的氣勢，在高速衝刺戰中最終拿下單站第18名，也是中華隊本日最佳成績，亞洲排名第5。張祐誠賽後透露，原本車隊策略是由盧紹軒擔任主將、自己負責帶衝，但最後階段出現意外變數：「最後4公里出彎後我原本卡到很好的位置，但後面聽到紹軒好像被摔車影響斷開，所以我就決定自己衝。」他表示成績雖達到設定目標，但仍希望未來能再往前推進。明日第二站賽事，中華隊將改由黃暐程擔任主將，張祐誠則將繼續負責帶衝任務。比賽最後兩公里發生集團摔車事故，也讓中華隊陣形受到影響。洪坤弘在混亂中摔車留下擦傷，但所幸傷勢並不嚴重。他回憶當時情況：「我其實卡在蠻前面的位置，碰撞從中間炸開，我往右閃了兩個人，但最後一個車手橫躺在前面才摔倒，不然位置其實很好。」資深車手盧紹軒則指出，今年賽道取消石板路段後，各隊速度更快，卡位衝突反而更激烈：「最後兩公里的大摔車讓我們隊形比較混亂，有點可惜沒有卡進前十，但學弟們都很積極，整體表現還不錯。」本屆環台賽共有來自34個國家、23支車隊的頂尖選手參賽，其中包含1支世界一級車隊與多支二級職業車隊。多名台灣旅外職業車手也以職業隊身份參賽，包括馮俊凱、杜志濠、李廷威與何彥誼。效力日本宇都宮車隊的杜志濠表示，新賽道速度非常快，最後直線衝刺相當刺激；而馮俊凱則透露自己在比賽中遭遇機械故障，加上集團摔車影響，讓整體比賽節奏變得相當艱難。2026環台賽為UCI 2.1級國際公路賽，也是台灣唯一的國際公路自由車賽。今年賽事路線保留臺北、桃園、高雄與屏東六堆等經典站別，並在客委會支持下，睽違15年再度加入花東「幸福台九線站」，讓整體賽程更加多元。首站臺北市站結束後，車隊將於明日轉戰桃園市站，賽道進入爬坡型路段，對衝刺型車手而言將是重大考驗，也可能重新洗牌總成績排名。