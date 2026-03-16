我是廣告 請繼續往下閱讀

▲若無法在12強取得資格，中華隊就得面臨殘酷的最終資格賽。（圖／記者葉政勳攝）

▲NOWnews運動中心特約作家謝岱穎，認為龍仔因傷退出後，可望讓陳晨威、江坤宇其中1人獲得先發機會，一切端看教練團安排。（圖／NOWnews社群中心製圖）

在中華隊本屆2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）的賽程告一段落後，台灣球迷高度關注中華隊能否取得洛杉磯奧運參賽門票。對此，知名球評謝岱穎深入分析晉級形勢，指出中華隊拚下一屆12強賽的機會，將比落入最終資格賽單純許多，同時他也點出在明年我國嘗試衛冕12強賽冠軍的三大有利因素。在受訪時，謝岱穎開門見說地表明：「要爭取洛杉磯奧運資格的爭取，難度當然是很高，但是感覺拼12強的機會，會比之後那一關的最終資格賽，相對來說更單純一點。」謝岱穎表示，在12強賽中，中華隊必須取得亞洲排名第一才能進軍奧運，主要對手無疑是日本與韓國。但他強調一項關鍵優勢：12強賽規定大聯盟40人名單內的選手無法參賽。這意味著日韓兩國的陣容將比經典賽時削弱許多。雖然日本職棒本土實力依舊強勁、難以擊敗，但整體威脅性已相對降低。儘管中華隊同樣面臨無法徵召旅美40人名單好手（如張育成、林昱珉、鄭宗哲、李灝宇及可能入列的林維恩等）的困境，但謝岱穎認為不必過度悲觀。他點出三大有利因素：第一，中華隊在前年奪下12強冠軍，累積了強大的自信心；第二，中華職棒頂尖選手組成的國家隊，實力已不亞於韓國職棒的菁英；第三，若能順利徵召古林與徐若熙這兩位雙王牌參賽，將為球隊帶來極大幫助。加上中華隊過去有擊敗日本代表隊的經驗，絕對有機會一拚。若無法在12強取得資格，中華隊就得面臨殘酷的最終資格賽。謝岱穎警告，最終資格賽的戰況將變得非常複雜。即使對手可能不如日本隊強大，但各國勢必會網羅具備大聯盟、日職或韓職經驗的資深好手參戰，整體實力依然不容小覷。相較於最終資格賽嚴苛的「6搶1」局面，12強賽實質上是台日韓的「3搶1」競爭，絕對是中華隊通往洛杉磯奧運的最佳捷徑。