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世界排名第2的義大利名將辛納（Jannik Sinner）今（15）日在印地安泉大師賽（BNP Paribas Open）決賽中，展現無堅不摧的發球統治力，以兩盤7：6(6)、7：6(4) 擊敗強敵梅德韋傑夫（Daniil Medvedev），奪下個人職業生涯首座印地安泉冠軍。這座獎盃不僅讓辛納達成「硬地大滿貫」壯舉，更讓他成為史上繼喬科維奇（Novak Djokovic）與費德勒（Roger Federer）後，第三位達成此神級紀錄的球員。現年24歲的辛納在今日的決賽中展現極佳競技狀態，全場未面臨任何破發點，且第一發球得分率高達91%（47球中贏下43球）。即便梅德韋傑夫在第二盤搶七局一度取得4：0的領先，辛納仍臨危不亂連拿7分強勢收賽。本屆賽事辛納以一盤未失的完美姿態封王，這也是他今年球季的首座冠軍，職業生涯累積冠軍數來到25座。隨著這座印地安泉金盃入袋，辛納正式集齊了網壇所有最高層級的硬地賽事冠軍，包括四大滿貫賽的2024、2025 澳網冠軍，以及 2024 美網冠軍。；六大硬地大師賽則包括’邁阿密、多倫多、辛辛那提、上海、巴黎，以及今日補齊的印地安泉；還有ATP年終總決賽。在此之前，歷史上僅有喬科維奇與費德勒曾達成硬地賽事「全滿貫」的成就（傳奇名將阿格西在其生涯年代僅設有五站硬地大師賽）。辛納不僅加入這兩位傳奇的行列，更以 24 歲之姿成為達成此目標最年輕的球員。儘管梅德韋傑夫在決賽惜敗，但他憑藉本次在印地安泉殺入決賽（包含準決賽擊敗球王艾卡拉茲）的優異表現，世界排名將在下週一重返前十。而在賽場另一端則傳出隱憂，現任世界第三的喬科維奇因右肩傷勢，宣布退出本週即將開打的邁阿密公開賽。辛納則將帶著連拿兩座大師賽冠軍的火燙氣勢前往邁阿密，尋求連霸並挑戰球王寶座。