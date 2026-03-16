《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》自即日起至4月12日於美濃客家文物館特展室展出，由高雄女中退休美術教師、教育部師鐸獎得主劉癸蓉老師與「島嶼集體記憶」教學團隊共同策劃。展覽串聯全臺12個縣市、23所學校學生創作成果，透過繪畫與多元藝術形式呈現家族記憶與地方文化記憶，帶領觀眾走入屬於台灣島嶼的生活故事。
現任監察院委員、前高市府教育局長范巽綠表示，此計畫最初源於導演陳慧琳推動的「島嶼的集體記憶」計畫，而劉癸蓉老師正是重要的核心成員之一。計畫透過藝術與教育的結合，引導孩子們回望家族歷史，傾聽長輩的人生故事，思考家族在不同時代的遷徙、奮鬥與傳承。透過孩子的創作視角，記錄家族與地方的生命軌跡，也呈現外省、閩南、原住民族及客家等多元族群的生活記憶，展現臺灣社會多元文化交織的樣貌，讓觀眾重新認識地方歷史與文化價值。
高市府客委會主委楊瑞霞致詞表示，《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》透過學生創作回望家族記憶與文化故事，不僅為藝術教育帶來深刻啟發，也為客家文化保存提供新的思考方向。期待未來能在學校教育中持續透過藝術課程的推動，描繪客家的家族記憶，讓美濃客家文化與人文精神得以延續傳承，並讓更多人重新思考自身與家庭、社區及土地之間的情感連結。
《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》透過圖像與故事交織，描繪家族記憶與土地情感，勾勒出屬於臺灣島嶼的生活風景。展覽詳細資訊可至美濃客家文物館臉書查詢」。
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《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》透過圖像與故事交織，描繪家族記憶與土地情感，勾勒出屬於臺灣島嶼的生活風景。展覽詳細資訊可至美濃客家文物館臉書查詢」。