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▲高市府客委會主委楊瑞霞致詞分享透過藝術課程引導孩子追尋家族脈絡，傳承家族記憶與土地情感。（圖／高市府客委會提供）

▲策展人劉癸蓉老師透過物件述說老鹽埕的故事。（圖／高市府客委會提供）

《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》自即日起至4月12日於美濃客家文物館特展室展出，由高雄女中退休美術教師、教育部師鐸獎得主劉癸蓉老師與「島嶼集體記憶」教學團隊共同策劃。展覽串聯全臺12個縣市、23所學校學生創作成果，透過繪畫與多元藝術形式呈現家族記憶與地方文化記憶，帶領觀眾走入屬於台灣島嶼的生活故事。現任監察院委員、前高市府教育局長范巽綠表示，此計畫最初源於導演陳慧琳推動的「島嶼的集體記憶」計畫，而劉癸蓉老師正是重要的核心成員之一。計畫透過藝術與教育的結合，引導孩子們回望家族歷史，傾聽長輩的人生故事，思考家族在不同時代的遷徙、奮鬥與傳承。透過孩子的創作視角，記錄家族與地方的生命軌跡，也呈現外省、閩南、原住民族及客家等多元族群的生活記憶，展現臺灣社會多元文化交織的樣貌，讓觀眾重新認識地方歷史與文化價值。高市府客委會主委楊瑞霞致詞表示，《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》透過學生創作回望家族記憶與文化故事，不僅為藝術教育帶來深刻啟發，也為客家文化保存提供新的思考方向。期待未來能在學校教育中持續透過藝術課程的推動，描繪客家的家族記憶，讓美濃客家文化與人文精神得以延續傳承，並讓更多人重新思考自身與家庭、社區及土地之間的情感連結。《繼．憶—台灣囡仔ㄟ記憶展》透過圖像與故事交織，描繪家族記憶與土地情感，勾勒出屬於臺灣島嶼的生活風景。展覽詳細資訊可至美濃客家文物館臉書查詢」。