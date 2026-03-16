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▲歷經高強度的WBC賽事，日本先發王牌山本由伸(圖)確定提早歸隊春訓，讓擔心他手臂健康的大批球迷如釋重負。（圖／記者葉政勳攝）

2026世界棒球經典賽(WBC)八強賽，尋求衛冕的日本武士隊爆冷不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強。然而，這場令全日本心碎的敗仗，在網路上卻意外引發了另一種截然不同的聲浪。據日本Yahoo新聞留言區顯示，大批洛杉磯道奇隊的球迷對於大谷翔平與山本由伸能「提前歸隊」感到如釋重負。許多球迷直言WBC終究只是「祭典性質」，主力球員能毫髮無傷地回到大聯盟春訓陣營，為道奇隊拚下世界大賽3連霸，才是今年最重要的大事。日本隊在邁阿密的敗北雖然充滿遺憾，但隨之而來的卻是許多球迷的「安心感」。在Yahoo新聞的評論區中，最多人按讚的留言幾乎都圍繞著大谷翔平與山本由伸這2大王牌。大批日本網友紛紛表示：「日本隊輸球雖然可惜，但身為道奇球迷，最慶幸的就是他們兩個沒有受傷」、「看到大谷跟山本無事歸建，這絕對是比什麼都讓人安心的好消息。」對於這些將目光鎖定在MLB大聯盟例行賽的球迷來說，國際賽的高強度與高風險一直是他們心中的隱憂，如今日本隊提前出局，反而讓球迷心中的大石頭終於落下。這股「因禍得福」的輿論風向，也反映出部分日本球迷對國際賽的定位轉換。不少評論直言：「WBC本質上就是一場棒球祭典，真正考驗實力與耐力的真劍勝負，還是要看大聯盟的漫長賽季。」此外，也有球迷在感嘆敗戰之餘，點出了日本職棒與大聯盟之間殘酷的實力落差，以及國際大會的環境與嚴苛用球數規則帶來的巨大挑戰。在看清了這些國際賽現實後，球迷們更加確信，將球員的健康放在第一位、讓他們回到熟悉的MLB賽場才是最理智的選擇。隨著大谷翔平與山本由伸即將卸下國家隊戰袍，飛往亞利桑那州與道奇隊春訓營會合，美國職棒的新賽季也即將正式點燃戰火。歷經WBC經典賽的洗禮與遺憾，日本雙星勢必將把所有的不甘心轉化為新賽季的動力。洛杉磯道奇隊在完成二連霸後，今年更是兵強馬壯，全日本的球迷與道奇粉已經迫不及待要看到大谷翔平與山本由伸在MLB的賽場上大殺四方，攜手為洛杉磯道奇隊建立不可撼動的「3連霸」王朝。