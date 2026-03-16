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NBA球迷注意了！生涯7度入選全明星賽、5度入選最佳陣容的傳奇大前鋒艾德里奇（LaMarcus Aldridge）即將震撼登台。他將受邀擔任首屆「NBA 未來之星邀請賽（NBA Rising Stars Invitational）」台灣分區選拔賽的活動嘉賓，於4月4日、4月5日現身新北市板橋體育館，親自見證台灣最強高中生誕生。本次賽事最大的焦點莫過於傳奇球星艾德里奇（LaMarcus Aldridge）的到來。同樣在高中時期就展露頭角的他，對台灣高中籃球的熱血氛圍充滿期待。艾德里奇（LaMarcus Aldridge）屆時將與現場球迷互動，並近距離觀察台灣新生代球員的競技天賦，激盪出精彩火花。「NBA 未來之星邀請賽」是NBA首度在亞太地區舉辦的高中區域賽事。台灣分區選拔賽陣容豪華，集結了HBL高中籃球甲級聯賽的男女組四強球隊：男子組： 東泰高中、能仁家商、松山高中、南湖高中女子組： 北一女中、陽明高中、南山高中、永仁高中賽事採單淘汰制，最終奪冠的男女隊伍將代表台灣前進新加坡，參加亞太區總決賽。除了火熱賽事，現場表演同樣精彩。鳳凰城太陽隊啦啦隊將帶來道地的美式熱舞，對上緯來選秀節目《宇宙啦啦隊》的熱血應援。此外，4月5日決賽當天更有神祕重量級藝人登場演唱，卡司將於近日揭曉。本次活動採取「免費索票制」，即日起開放至索完為止。球迷可至 FamiTicket 全網購票網（https://www.fami.tw/NBARSI）搜尋「NBA 未來之星邀請賽」進行索票，近距離感受艾德里奇（LaMarcus Aldridge）與台灣高中籃球的魅力。