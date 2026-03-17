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▲日本這次的WBC經典賽轉播被Netflix買斷，電視台都無法轉播。（圖／IG@netflixjp）

▲《航海王》第二季上線後已經衝到Netflix熱播榜第三名。（圖／翻攝自Netflix）

上映日期 類型 作品名稱 3月1日 影集 《超感應神探》（The Mentalist）第1-7季 3月1日 電影 《決殺令》（Django Unchained） 3月6日 電影 《侵略機器》（Alan Ritchson主演） 3月19日 影集 《飆馬野郎》（JOJO的奇妙冒險） 3月20日 電影 《浴血黑幫：不朽傳奇》（Peaky Blinders） 3月24日 綜藝 《說走就走：李瑞鎮的德州德州》 3月31日 電影 《侏羅紀世界》（Jurassic World）系列

▲Netflix真人版影集《航海王》團隊規劃3月14日則將在高雄舉辦「草帽海賊團盛大遊行」。（圖／Netflix提供www.facebook.com/netflixtw）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）日本代表隊（侍Japan）意外在八強戰以5：8不敵委內瑞拉，隊史首度無緣四強，這場失利不僅讓日本球迷心碎，更在商業市場引發劇烈震盪。賽後日本社群平台X上，「Netflix解約」一詞迅速衝上熱搜趨勢，顯示為了觀看經典賽而訂閱的新用戶正湧現大規模退訂潮，話題也延燒到台灣。此前Netflix公布的台灣地區3月份片單，相當精彩，包括《決殺令》、《航海王》真人版第2季、《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》等強檔，網路上因此也出現一些「必看再退」的片單。本屆WBC賽事在日本由串流巨頭Netflix取得獨家放映權，涵蓋日本隊戰役在內的全數47場賽事。據傳Netflix支付的權利金高達150億日圓（約新台幣31.95億元），是前一屆賽事的5倍。為了深耕日本市場，Netflix賽前祭出限時優惠，將廣告版標準月費降至498日圓（約新台幣106元），成功吸引約300萬名新用戶加入。然而，隨著大谷翔平（Shohei Ohtani）賽後表示「沒奪冠就是失敗」，日本球迷觀賽熱情瞬間冷卻，網路出現大量「日本輸了，今天就解約」的留言。日經新聞分析指出，Netflix必須讓這300萬名新增用戶持續訂閱至少半年，才有可能在天價權利金中損益兩平。根據民調顯示，僅4.9%的受訪者表示會續訂，這對Netflix無疑是巨大挑戰。過去轉播WBC的傳統電視台如朝日電視台與TBS，此次因無法負擔高額權利金而退出。知名評論員玉川徹諷刺表示，如果因為失望引發退訂潮，這筆生意就很難說成功，後續準決賽與決賽在日本的收視熱度恐大幅縮水。儘管爆發退訂潮，Netflix在3月依舊端出滿滿誠意的強檔片單，影迷們不妨看完這些神作再考慮是否解約！以下為3月精選片單總整理：《航海王》第2季(3月10日上線)：草帽海賊團航向偉大航道，人氣角色喬巴、妮可羅賓(Nico Robin)與薇薇正式登場，全新反派勢力巴洛克華克也將浮上檯面。《訂閱男友》(3月6日上線)：由金智秀(Jisoo)與徐仁國主演，探討現代都會女性在虛擬與現實間的愛情抉擇。《轉學來的女生：重啟》(3月7日上線)：泰國暗黑校園神劇回歸，新一代女主角娜諾改由瑞貝卡阿姆斯壯(Becky)接棒主演，繼續大膽揭露校園黑暗面。《依然閃亮》(3月6日上線)：由朴珍榮與金珉周主演，帶來舊情未了與時間差交錯的深情重逢之作。《BTS THE COMEBACK演唱會｜ARIRANG》(3月21日直播)：七位成員退伍後首度完整體回歸舞台，將於首爾光化門廣場舉行歷史性的全球直播演出。《BTS：天團回歸》(3月27日上線)：演唱會後緊接登場的完整紀錄片電影，提供貼身視角回顧成員蛻變為全球巨星的歷程。▲《BTS：天團回歸》(3月27日上線)：演唱會後緊接登場的完整紀錄片電影，提供貼身視角回顧成員蛻變為全球巨星的歷程。（圖／IG@netflixkr）3月1日：《超感應神探》第1至7季、《決殺令》、《青春小吃部》3月4日：《巴黎男孩3》、《奇幻導航》3月5日：《高等教慾》、《尋找身體：THE LAST NIGHT》3月6日：《侵略機器》、《恐龍時代：你不知道的故事》3月11日：《真愛齡距離》、《路易泰魯：解構男性圈》3月12日：《韓國製造的我》、《盲婚試愛：瑞典篇3》、《維琴河》第7季3月18日：《復仇女神2：復仇女神：反抗》、《淑女鳥》3月19日：《飆馬野郎》(JOJO的奇妙冒險)、《泰勒派瑞之暗黑美顏2》第2部3月20日：《浴血黑幫：不朽傳奇》(由席尼墨菲(Cillian Murphy)主演)、《嗆辣紅椒成名路：好哥們希勒》3月24日：《說走就走：李瑞鎮的德州德州》3月25日：《心碎高中》第3季3月26日：《命中婚劫》、《赤紅生死線》3月31日：《侏羅紀世界》系列、《魔髮精靈》