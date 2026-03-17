隨著日本武士隊在世界棒球經典賽止步八強，大谷翔平（Shohei Ohtani）已於邁阿密原地解散並準備回歸道奇隊春訓。儘管日本隊衛冕失敗，但大谷在本次大賽展現出的打擊火力和健康狀態，讓全美媒體對他即將展開的新賽季充滿期待。美國運動權威媒體ESPN在16日撰文分析，大谷今年是否有機會挑戰「20勝、50全壘打」這項前無古人的神級紀錄，但最終給出了「全壘打沒有太大問題、但勝投達標很困難」的評價。
經典賽火力全開 打擊狀態已達巔峰
大谷翔平在本次WBC的4場比賽中，繳出打擊率4成62、3支全壘打及7分打點的驚人成績，攻擊指數（OPS）更高達1.842。這證明了他在休賽季的調整非常成功，且身體狀況無虞。ESPN指出，要在新賽季達成連續三年「50轟」的里程碑，對目前的大谷而言並非難事。
20勝難度在哪？投球頻率成最大障礙
然而，針對「20勝」的目標，ESPN則列舉了幾項客觀數據潑冷水。報導指出，大谷在道奇隊的體系下，極大機率維持「投1休5」或更長的休息間隔。若以球季26周計算，大谷整季最多僅能獲得約26次先發機會，這還是在道奇隊完全不讓他額外輪休的前提之下。
要在26次先發中拿下20勝，意味著大谷幾乎每場先發都必須奪勝，這不僅考驗自身的續航力，還需要強大的火力支援與牛棚守成。
前輩數據對比 道奇「投球限制」恐成上限
雖然歷史上曾有克蕭（Clayton Kershaw）在2014年以27次先發豪取21勝，以及傳奇球星馬丁尼茲（Pedro Martinez）在1999年以29次先發拿下22勝的前例，但ESPN強調，大谷的情況與這兩位前輩不同。
為了應對10月的季後賽，道奇隊勢必會謹慎控管大谷的用球數與投球局數。ESPN結論道：「挑戰賽揚獎（Cy Young Award）是有可能的，但20勝？恐怕極其困難。」
儘管美媒從科學與機率角度推斷20勝「不太可能」，但大谷翔平過去幾年已多次打破人類體能極限與世人想像。這位剛結束WBC征程的超級巨星，是否能再次推翻媒體的「無理」斷定，開創人類棒球史的新境界，全球球迷正拭目以待。
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大谷翔平在本次WBC的4場比賽中，繳出打擊率4成62、3支全壘打及7分打點的驚人成績，攻擊指數（OPS）更高達1.842。這證明了他在休賽季的調整非常成功，且身體狀況無虞。ESPN指出，要在新賽季達成連續三年「50轟」的里程碑，對目前的大谷而言並非難事。
20勝難度在哪？投球頻率成最大障礙
然而，針對「20勝」的目標，ESPN則列舉了幾項客觀數據潑冷水。報導指出，大谷在道奇隊的體系下，極大機率維持「投1休5」或更長的休息間隔。若以球季26周計算，大谷整季最多僅能獲得約26次先發機會，這還是在道奇隊完全不讓他額外輪休的前提之下。
要在26次先發中拿下20勝，意味著大谷幾乎每場先發都必須奪勝，這不僅考驗自身的續航力，還需要強大的火力支援與牛棚守成。
前輩數據對比 道奇「投球限制」恐成上限
雖然歷史上曾有克蕭（Clayton Kershaw）在2014年以27次先發豪取21勝，以及傳奇球星馬丁尼茲（Pedro Martinez）在1999年以29次先發拿下22勝的前例，但ESPN強調，大谷的情況與這兩位前輩不同。
為了應對10月的季後賽，道奇隊勢必會謹慎控管大谷的用球數與投球局數。ESPN結論道：「挑戰賽揚獎（Cy Young Award）是有可能的，但20勝？恐怕極其困難。」
儘管美媒從科學與機率角度推斷20勝「不太可能」，但大谷翔平過去幾年已多次打破人類體能極限與世人想像。這位剛結束WBC征程的超級巨星，是否能再次推翻媒體的「無理」斷定，開創人類棒球史的新境界，全球球迷正拭目以待。