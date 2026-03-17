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在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強戰遺憾落敗後，日本武士隊靈魂人物大谷翔平（Shohei Ohtani）於昨日在個人Instagram更新貼文，首度對外揭露結束WBC征程的心境。即便個人表現依舊搶眼，大谷仍謙虛地表示對於無法帶領球隊奪冠感到「不甘心」，並坦言認識到了自己的不足。大谷翔平在貼文開頭首先向全球支持日本隊的球迷致謝：「各位粉絲，謝謝你們的支持。你們的加油聲，每天都在背後推動著我們前行。」儘管日本隊在本屆賽事展現強大戰力，卻在八強賽不敵委內瑞拉，未能達成連霸目標。對此，大谷翔平展現極高自我要求，他寫道：「最終未能達到預期的結果，我深刻認識到了自己的不足。」雖然帶著遺憾離開賽場，但大谷翔平依然感謝這段寶貴的經驗：「我衷心感謝能以日本代表的身分與大家一起打球，這段經驗讓我獲益良多，真的非常感謝。」此外，他也展現了世界級球星的風度，特別點名勝出的對手：「恭喜獲勝的委內瑞拉代表隊。」向對手致上最高敬意。結束日本代表隊的任務後，大谷翔平並未休息太久。據了解，他已經快速調整心情，並正式回到洛杉磯道奇隊的春訓營報到，準備迎接即將到來的 MLB 2026 年賽季。大谷在WBC的驚人數據（打擊率4成62、OPS 1.842）已讓全世界球迷見識到他巔峰的競技狀態。雖然他在文中自我反省，但各界普遍認為他已盡力，且期待他在新賽季中能將這股「不甘心」轉化為動力，再次創造大聯盟的傳奇紀錄。