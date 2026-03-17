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▲張承中近日更與Carter的阿姨，也就是曾任球員且對籃球充滿熱情的陳嘉蓓女士在台碰面，雙方就Carter未來的發展及身分取得等議題進行初步溝通。（圖／籃協提供）

中華民國籃球協會近日啟動國家隊人才庫擴張計畫，在專業球探Sundon的引薦下，正式接觸目前就讀於美國奧克拉荷馬州、年僅17歲的潛力新星Carter Coleman。這名身高已達203公分的台美混血小將，憑藉優異的身材條件與旅美背景，成為中華男籃未來長期發展的重要鎖定目標。籃協副秘書長張承中表示：「我們會以最大誠意與善意說明法規、程序，先協助取得身分，將來是否批國家隊戰袍，都是100%尊重。」為展現誠意，籃協副秘書長張承中已代表協會與Carter的父母、阿姨取得聯繫。張承中近日更與Carter的阿姨，也就是曾任球員且對籃球充滿熱情的陳嘉蓓女士在台碰面，雙方就Carter未來的發展及身分取得等議題進行初步溝通。張承中指出，Carter的背景與先前接觸的萊德（Isaiah Rider IV）相似。Carter擁有二分之一的台灣血統，目前首要任務是參照現行法規，協助其母親辦理相關護照程序，為Carter取得中華民國國籍鋪路。在會面過程中，籃協除了詳細說明現行法規與申請流程，也向Carter的家長介紹了台灣當前的職籃環境及國家隊組訓現況。張承中強調：「目前的方針是盡量擴大國家隊的人才庫，同時絕對尊重球員及其家人的意願與發展規畫。」張承中進一步表示，現階段將以最大誠意與善意提供法規面的協助。對於Carter未來是否正式披上中華隊戰袍，籃協將抱持100%尊重的態度，不給予球員與家屬任何壓力，目標是先建立長期情誼並協助他身分合法化，讓台灣籃球的未來多一份強大競爭力。