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▲談到與去年奪冠賽季的差異，劉廷寬坦言心態完全不同：「去年有學長扛，我只要開心打球；今年要扛球隊、爭二連霸，壓力在我身上比較多。」他自覺在這一年成長許多，告訴自己不能再像以前那樣「飄飄的」。（圖／高中體總提供）

114學年度 HBL 高中籃球聯賽總決賽將於本週末在台北小巨蛋登場，衛冕軍松山高中的看板球星劉廷寬今（17）日出席記者會。在八強賽不慎撞斷兩顆門牙的他，今日透露已經裝上臨時假牙找回自信，還搞笑表示：「要把八強賽沒笑的部分都笑回來。」更強調今年心態已從「開心打球」轉變為「穩重扛責任」，誓言帶領綠色神盾完成連霸。劉廷寬在八強準決賽期間遭逢重大考驗，先是對陣南湖時慘烈撞斷兩顆門牙，隨後又發生左腳踝韌帶撕裂的傷勢。今日現身時，他已經裝好兩顆臨時的兩顆門牙，笑稱：「裝上去才能開心打球，不然沒牙齒不能笑也不能講話，整個會怪怪的。」針對外界擔憂的腳踝傷勢，劉廷寬透露目前已恢復約七、八成，在做動作的時候基本上沒什麼痛感，只有在練球後大角度反向動作時會微酸。現階段還是會每天熱敷復健，希望在四強開賽前調整到百分之百的狀態。談到與去年奪冠賽季的差異，劉廷寬坦言心態完全不同：「去年有學長扛，我只要開心打球；今年要扛球隊、爭二連霸，壓力在我身上比較多。」他自覺在這一年成長許多，告訴自己不能再像以前那樣「飄飄的」，必須認真穩重地面對每一場比賽。即使劉廷寬在八強賽帶傷上陣，依然繳出場均24.5分、9.7籃板 的傲人數據，效率正負值8.7全隊最高。搭配本季二度達成大三元的控球核心潘彥銘，松山「雙隊長」的連線將是小巨蛋最受矚目的後場組合。過往松山高中以強悍防守著稱，但本屆「綠色神盾」進攻火力同樣驚人。雖然八強賽以4勝3敗作收，但松山場均20.7次助攻位居第一，42.7%的投籃命中率更是八強之冠。除了雙隊長坐鎮，松山今年更重用任語璿、呂書瑋等二年級火炮，以及高一即獲得超過20分鐘出賽時間的周昱陳，陣容深度與團隊配合逐漸趨於巔峰。這支「升級版神盾」即將在3月21日的小巨蛋舞台，向二連霸目標發起最後衝刺。