2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）四強準決賽於今（17）日結果出爐。委內瑞拉克服開局落後，最終以4：2擊敗本屆黑馬義大利隊，史無前例地殺進決賽。賽後委國球迷與陷入狂熱，繼八強戰後再度上演「美食慶祝儀式」，在球場走廊齊聲高喊：「我們吃光了披薩！」
國家榮譽高於一切 阿庫尼亞：這是我生涯第一名的時刻
委內瑞拉看板球星阿庫尼亞在賽後受訪時激動地表示，這次帶領國家隊闖入決賽是他職業生涯至今最重要的一刻。他感性說道：「如果要排名，現在這一刻絕對是我生涯的第一名。我深愛亞特蘭大勇士隊，但在加入勇士之前，我出生於委內瑞拉，那是我的根，是我來自的地方。」
本場比賽由義大利隊率先發動攻勢，二局上靠著連續保送擠回1分，隨後再利用內野滾地球取得2：0 領先。委內瑞拉則在四局下由蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）轟出陽春砲追回1分。
關鍵的七局下半，委內瑞拉展現強大韌性，在兩人出局後發動猛攻。阿庫尼亞、賈西亞（Maikel Garcia）與阿拉耶茲（Luis Arraez）接連敲出帶有打點的關鍵安打，單局灌進3分完成逆轉，最終由堅強的後援投手群守住勝果。
先吃壽司、後吃披薩 委國球迷下一場吃什麼？
根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，比賽結束後，邁阿密球場的走廊被身穿黃、紅、藍色球衣的委內瑞拉球迷擠得水洩不通。球迷們興奮地跳躍並瘋狂吶喊：「我們吃掉披薩了！（We ate pizza!）」這已經不是委國球迷第一次發揮創意，在八強賽擊敗日本隊後，他們和陣中超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）也曾高喊「我們吃掉壽司了！」。
這種將對手國家代表性食物納入獲勝慶祝詞的傳統，意外成為本屆 WBC 的另類焦點。隨著決賽將對上地主美國隊，外界也開始好奇：如果委內瑞拉成功奪冠，球迷會大喊「吃掉熱狗」還是「吃掉漢堡」？
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委內瑞拉看板球星阿庫尼亞在賽後受訪時激動地表示，這次帶領國家隊闖入決賽是他職業生涯至今最重要的一刻。他感性說道：「如果要排名，現在這一刻絕對是我生涯的第一名。我深愛亞特蘭大勇士隊，但在加入勇士之前，我出生於委內瑞拉，那是我的根，是我來自的地方。」
本場比賽由義大利隊率先發動攻勢，二局上靠著連續保送擠回1分，隨後再利用內野滾地球取得2：0 領先。委內瑞拉則在四局下由蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）轟出陽春砲追回1分。
關鍵的七局下半，委內瑞拉展現強大韌性，在兩人出局後發動猛攻。阿庫尼亞、賈西亞（Maikel Garcia）與阿拉耶茲（Luis Arraez）接連敲出帶有打點的關鍵安打，單局灌進3分完成逆轉，最終由堅強的後援投手群守住勝果。
根據韓國媒體《朝鮮日報》報導，比賽結束後，邁阿密球場的走廊被身穿黃、紅、藍色球衣的委內瑞拉球迷擠得水洩不通。球迷們興奮地跳躍並瘋狂吶喊：「我們吃掉披薩了！（We ate pizza!）」這已經不是委國球迷第一次發揮創意，在八強賽擊敗日本隊後，他們和陣中超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）也曾高喊「我們吃掉壽司了！」。
這種將對手國家代表性食物納入獲勝慶祝詞的傳統，意外成為本屆 WBC 的另類焦點。隨著決賽將對上地主美國隊，外界也開始好奇：如果委內瑞拉成功奪冠，球迷會大喊「吃掉熱狗」還是「吃掉漢堡」？
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