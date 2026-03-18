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▲雷霆以53勝15負暫居榜首，擁有78%的機率奪下第一種子；馬刺則以50勝18負緊追在後，幾乎確定鎖定前兩名席次。（圖／路透／達志影像）

▲金州勇士今日在多人缺陣下擊敗華盛頓巫師，戰績來到33勝35負，排名西區第九。（圖／路透／達志影像）

隨著例行賽進入最終衝刺階段，NBA美國職籃（National Basketball Association） 西區聯盟的晉級形勢愈發明朗。今日洛杉磯湖人於客場以100：92擊敗休士頓火箭，奪下關鍵的「卡位戰」勝利並喜迎6連勝。此戰過後，湖人戰績來到43勝25負，正式超越火箭升至西區第三，也點燃了西區中段班的種子序位大亂鬥。根據數據網站PlayoffStatus的分析，目前曼菲斯灰熊、紐奧良鵜鶘、達拉斯獨行俠和猶他爵士99%機率確定出局，而沙加緬度國王則是已經出局，無緣挑戰附加賽或季後賽。目前西區龍頭之爭已成為雷霆與馬刺的雙強遊戲。雷霆以53勝15負暫居榜首，擁有78%的機率奪下第一種子；馬刺則以50勝18負緊追在後，幾乎確定鎖定前兩名席次。而在爭奪直接晉級門票（第3至第 6 名）的激戰中，湖人展現強大韌性，目前有50%的機率能穩住西區第三。相較之下，火箭（Rockets）、金塊與灰狼戰績極為膠著，灰狼目前以37%的機率暫居第六，力保最後一張不用參加附加賽的直接晉級門票。而今日不敵塞爾提克的太陽，排名下滑至第七，落入附加賽區的機率已攀升至65%。在附加賽邊緣，洛杉磯快艇今日負於馬刺吞下2連敗，戰績來到34勝34負，雖然仍有57%的機率保住第八，但後方的追兵已步步逼近。金州勇士今日在多人缺陣下擊敗華盛頓巫師，戰績來到33勝35負，排名西區第九，距離快艇僅剩1個勝場差。值得注意的是，拓荒者也以33勝36負緊咬，西區第8至第10名的落點預測仍充滿變數。此外，西區墊底競爭也已塵埃落定。灰熊、鵜鶘、獨行俠、爵士幾乎確定100%出局，國王則是確定提前告別本季季後賽與附加賽，正式進入提前練兵階段。