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今（17）日下午5時許桃園發生一起死亡車禍！32歲李姓婦人騎車載著1歲的朱姓女兒行經八德區中華路，但疑似為了閃避前方的垃圾車向左切出時，進入聯結車的盲區，遭到撞擊後母女倒地，又被聯結車輾過，母女倆當場沒有生命跡象，送醫急救晚間均告不治，全案八德分局調查處理中。監視器畫面顯示，正值下午17時下班尖峰時間，中華路上車流繁忙，32歲李姓婦人駕駛機車乘載幼童，由八德區中華路直行往桃園方向行駛，疑似為了躲避垃圾車，與同向行駛曳引車發生碰撞，現場造成機車駕駛女性及1名女嬰現場OHCA送醫急救，晚間均告不治，肇事車輛將移置保管，通知鑑識人員採證，詳細肇事原因尚待釐清。八德分局表示，今日16時53分，在八德區中華路347號前，32歲李姓女子騎機車載1歲女兒，由中華路直行往桃園方向行駛，與同向51歲趙姓男子駕駛的拖板車發生碰撞，造成李女及女兒均OHCA，李女送敏盛醫院搶救，女童在部立桃園醫院搶救，晚間均告不治。八德分局指出，肇事的51歲的趙姓聯結車駕駛酒測值為0，肇事車輛將移置保管，通知鑑識人員採證，詳細肇事原因尚待釐清。警方呼籲汽機車駕駛人，行駛車輛時應注意行車動態，以維護道路交通安全。