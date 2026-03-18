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▲2026世界棒球經典賽（WBC）賽事今（18）日終於迎來冠軍戰。繼美國率先拿到第一張冠軍戰門票後，昨（17）天委內瑞拉擊敗歐洲黑馬義大利拿下最後一張決賽門票。（圖／翻攝自MLB官方X）

▲WBC經典賽冠軍戰球隊出爐，美國和委內瑞拉兩支球隊將爭奪本屆冠軍。（圖／取自World Baseball Classic X）

2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰今（18）日正式開打，由地主美國隊與委內瑞拉爭奪最終榮耀。除了至高無上的冠軍獎盃外，本屆賽事的獎金規模也引發關注。根據體育專業媒體《The Athletic》報導，受惠於串流巨擘Netflix鉅額轉播權利的挹注，本屆總獎金較2023年翻倍成長，奪冠球隊最高可達750萬美元（約新台幣2.43億元），每位選手預計可獲得至少10萬美元（約合新台幣320萬元、1590萬日圓）的獎金。報導指出，WBC 的獎金分配制度相當明確，總獎金的一半將直接支付給參賽選手，另一半則分配給各國的棒球協會或職業聯盟。雖然各隊獲得的確切金額會隨賽事表現（如晉級階段、分組排名）而波動，但殺進決賽的美國與委內瑞拉兩隊，早已確保了豐厚的獲利。本屆WBC總獎金之所以能較上一屆呈現「倍數成長」，主因在於 WBC 全球人氣飛躍式提昇帶來的商業收益。其中最具關鍵影響力的，便是串流影音平台Netflix以超過1億美元（約159億日圓）的破天荒價格，買下本屆賽事在日本區的獨家轉播權。這筆被媒體稱為「Netflix錢袋（Netflix Money）」的資金，直接推動了參賽20支球隊整體獎金庫的擴張，讓本屆經典賽成為史上「最吸金」的一屆棒球盛會。過往大聯盟頂尖球星常因受傷風險或春訓考量對國際賽敬而遠之，但隨著獎金大幅提昇以及賽事關注度激增，WBC已逐漸發展成名利雙收的頂尖戰場。對於奪冠球員而言，除了能在履歷添上一座世界冠軍，超過10萬美元的個人獎金亦是不小的誘因。本屆賽事的獎金結構相較於2023年有了顯著提升。所有參賽的20支球隊，只要進入正式賽階段，每隊即可獲得75萬美元（約合新台幣2437萬元）的參賽保底獎金。對於未能晉級8強半準決賽的隊伍（如本屆預賽止步的中華隊），最終獲得的獎金總額預計如下，基本參賽獎金為75萬美元，獎金將由各國棒球協會（Federation）與全體隊員（球員、教練及後勤團隊）各分得 50%。隨著晉級輪次增加，獎金也逐層加碼。若能一路過關斬將奪冠，金額將非常驚人，小組第1名額外加碼75萬美元。晉級8強額外加碼100萬美元。晉級4強與決賽每階段各加碼125萬美元。若以全勝戰績奪冠，最終獎金總額最高可達750萬美元（約新台幣2.43億元）。若奪冠過程曾有敗場，冠軍獎金則為250萬美元。