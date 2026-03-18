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2026世界棒球經典賽(WBC)迎來最終高潮！尋求首座冠軍金盃的委內瑞拉今（18）日在邁阿密強碰尋求衛冕的地主美國隊。這場萬眾矚目的頂上戰爭在第3局打破僵局，委內瑞拉靠著高飛犧牲打率先搶下1分。沒想到得分後，委內瑞拉休息室的球員們竟然興奮到直接背對球場，對著看台上的球迷瘋狂揮舞雙手煽動歡呼聲！這極具「拉美風情」的熱血舉動不僅讓現場氣氛嗨到最高點，更讓慘遭他們淘汰的日本球迷也忍不住倒戈狂讚：「這氣氛真的太讚了，既然打敗了日本，就請直接拿下冠軍吧！」這場決定世界霸主的戰役，雙方在前2局互有攻防但皆未能越雷池一步。直到第3局上半，委內瑞拉終於突破美國隊防線。首名打者培瑞茲(Salvador Perez)率先敲出安打上壘，緊接著在1出局後，阿庫尼亞(Ronald Acuna Jr.)也選到四壞球保送。隨後美國隊投手發生致命暴投，讓跑者一口氣推進至二、三壘。把握住大好得分機會的第2棒賈西亞(Maikel Garcia)大棒一揮，掃出中外野方向的高飛犧牲打，幫助委內瑞拉以1比0先馳得點。就在這寶貴的1分進帳後，邁阿密球場瞬間陷入沸騰，而委內瑞拉板凳區的反應更是成為全場焦點。包含曾在對戰日本時主投2.1局無失分的好手德黑蘇斯(Emmanuel De Jesus)在內，多名委內瑞拉球員興奮地衝到護欄前，甚至直接轉身背對球場，舉起雙手對著滿場的球迷瘋狂煽動，要求大家給予更大的歡呼聲。即便隨後第3棒的阿拉耶茲(Luis Arraez)擊出二壘滾地球出局結束該局攻勢，但球場內震耳欲聾的歡呼聲依然久久無法平息。這充滿激情與渲染力的「拉美式應援」，立刻在社群網路上引發熱烈迴響。許多網友紛紛大讚：「這就是純正的拉丁美洲風情啊！」、「板凳區帶頭煽動觀眾真的太帥了」、「看著他們這麼熱血，心情都跟著好起來了」。更有趣的是，雖然委內瑞拉在八強賽親手粉碎了日本武士隊的連霸美夢，但許多日本球迷看到他們在冠軍戰的活躍表現後，反而紛紛在X(原推特)上留言力挺：「既然贏了日本，就代表你們實力真的很強，給我去拿冠軍吧！」、「這場比賽絕對會越來越好看」、「委內瑞拉真的不是蓋的，氣勢完全壓過美國了！」