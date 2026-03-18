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球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為99.2英里。





球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為99.0英里。





球種為伸卡球(Sinker)，球速為99.0英里。





球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為99.0英里。





球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為98.7英里。





球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為98.6英里。





球種為四縫線速球(4-Seam Fastball)，球速為98.5英里。





2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍戰今（18）日點燃戰火，地主美國隊派出火球男麥克林（Nolan McLean）掛帥先發，強碰南美勁旅委內瑞拉。儘管麥克林此役展現驚人鬥志，狂飆生涯最快的7顆火球，最高球速達到99.2英里，但仍難擋委內瑞拉兇猛打線。5局上半，委內瑞拉靠著阿布瑞尤（Wilyer Abreu）的陽春砲再下一城，暫時以 2：0 領先美國隊。麥克林今日明顯情緒高昂，根據大聯盟記者Sarah Langs報導，他今晚投出了職業生涯（含MLB、WBC、3A及春訓）最快的7顆球，球速全數突破98.5 英里：即便球速催到極致，委內瑞拉打者依舊展現強大適應力。開路先鋒阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）首局就敲出一支擊球初速高達 108.4 英里的強勁安打，展現下馬威。3局下半，委內瑞拉靠著培瑞茲（Salvador Perez）安打與阿庫尼亞的保送攻佔得點圈，隨後趁著麥克林暴投推進，由近況火燙的賈西亞（Maikel Garcia）擊出外野高飛犧牲打，率先失分。相較於麥克林的苦戰，委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）表現極為高效，僅用51球就完成4局任務，僅被敲出1支安打並送出4次三振，完美封鎖美國隊豪華打線。5局上半，麥克林在兩人出局後面對阿布瑞尤，投出一顆時速96英里、塞在內角的四縫線速球，不料卻被阿布瑞尤精準狙擊，直接扛出右外野看台。這發陽春砲也讓麥克林在完成4.2局投球後退場，總計今日被敲4支安打、失2分，並送出4次三振。雖然美國隊暫時落後，但投手群仍創下一項傲人紀錄。截至今日賽中，美國隊在本屆WBC已累積78次三振，超越了2009年日本隊的75次，目前僅次於2023年日本隊創下的單屆80次三振紀錄，距離史上第一僅差2次。冠軍戰目前進行至中場，美國隊打線能否突破羅德里奎茲的封鎖，並發揮其強大的三振能力逆轉戰局，將是後半段比賽的勝負關鍵。