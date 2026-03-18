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2026世界棒球經典賽(WBC)冠軍戰火熱開打，地主美國隊強碰南美強權委內瑞拉。面對這場不容有失的頂上對決，美國隊將先發重任交給了效力於紐約大都會隊的24歲潛力大物麥克林(Nolan McLean)。雖然相較於陣中的賈吉(Aaron Judge)或哈波(Bryce Harper)等超級巨星，他的知名度不算高，但他在此役狂飆160公里火球與位移超誇張的滑球，主投4.2局飆出4次三振，展現出「怪物級」的投球實力，讓大批網友驚呼：「這滑球到底怎麼打！」這場萬眾矚目的決賽，美國隊並沒有推出資深老將，而是選擇相信年輕的臂膀。年僅24歲的麥克林站上邁阿密球場的投手丘，面對委內瑞拉恐怖的星光打線，展現出初生之犢不畏虎的霸氣。他以逼近160公里的剛猛直球作為武器，搭配變化幅度極大的滑球(Slider)與橫掃球(Sweeper)交互運用，把打者耍得團團轉。總計他先發主投4.2局，僅被敲出4支安打失掉2分，並送出4次三振，成功為美國隊在這場高張力的決賽中穩住陣腳，完美扮演了先發投手的角色。網驚嘆根本怪物 這滑球曲度太不科學麥克林在轉播畫面中展現的誇張變化球位移，立刻在網路上引發熱烈討論。許多第一次看他投球的球迷，都被那不可思議的軌跡給深深震撼。大批網友在社群平台X(原推特)上瘋狂發文讚嘆：「麥克林的滑球也太噁心了吧！」、「這滑球的彎曲幅度太不科學了www」、「能在24歲的年紀就站上WBC決賽投手丘，這心臟真的太大顆」、「這根本是怪物吧？竟然才24歲而已...」、「絕對是未來的大聯盟超級巨星！」事實上，這顆在WBC決賽大放異彩的超新星，早已是大都會隊極力栽培的未來王牌。麥克林在去年大聯盟賽季才剛迎來初登板，短短出賽8場就繳出5勝1敗、防禦率僅2.06的極優異成績。這次在WBC冠軍戰的高壓舞台上，他不僅沒有怯場，反而用超水準的表現向全世界球迷自我介紹。