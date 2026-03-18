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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰今（18）日在邁阿密點燃戰火。尋求重返榮耀的美國隊，面對本屆黑馬委內瑞拉陷入苦戰，一路落後至比賽後段。關鍵8局下半，兩屆國聯MVP 得主、強打哈波（Bryce Harper）挺身而出，揮出一支點燃全場氣氛的追平的兩分砲。兩隊在邁阿密激戰至最後一刻，冠軍獎盃獎落誰家仍充滿懸念。美國隊今日派出去年剛升上大聯盟的新秀麥克林（Quinn Priester）先發，但他開賽後控球略顯不穩。3局上，委內瑞拉靠著賈西亞（Maikel Garcia）的高飛犧牲打先馳得點；5 局上，甫在八強戰對日本隊擊出特大號3分砲的金手套好手阿布瑞尤（Wilyer Abreu），再度展現重砲本色，從麥克林手中敲出陽春全壘打，幫助委內瑞拉取得2：0領先。委內瑞拉本屆氣勢如虹，不僅在八強戰粉碎了日本隊的衛冕夢，今日面對身價不凡的「美國夢幻隊」同樣毫不畏懼。靠著先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）的精準壓制，讓包括隊長賈吉（Aaron Judge）在內的美國明星打線前7局顯得靜悄悄。眼看比賽進入倒數階段，現場美國球迷依舊靜悄悄，此時哈波再次證明自己為大場面而生。8局下半，哈波瞄準對手一顆失投球，紮實地擊中球心，球像導彈般直奔右外野看台，這發驚天動地的全壘打瞬間將比分扳成2：2平手。不只讓整座球場陷入瘋狂，哈波本人也相當振奮，霸氣甩棒外，在通過三壘時指了手臂上的美國國旗。哈波與隊長賈吉的「MVP連線」是本屆美國隊的靈魂。儘管賈吉今日打擊陷入低迷，但哈波在最關鍵時刻補上火力，展現出他渴望帶領美國隊拿回自2017年以來首座冠軍金盃的強烈決心。美國隊陣中星光熠熠，擁有單季60轟捕手勞雷（Cal Raleigh）、強打舒瓦伯（Kyle Schwarber）等巨砲；委內瑞拉則有阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）與打擊王阿拉耶茲（Luis Arraez）坐鎮。隨著比賽進入9局關鍵時刻，雙方牛棚精銳盡出。究竟美國隊能登頂，還是委內瑞拉能寫下歷史勇奪隊史首冠？全球球迷正屏息以待。