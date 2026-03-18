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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）冠軍決賽於今（18）日在邁阿密開打。由美國對決委內瑞拉的頂尖對決，戰況陷入白熱化，然而場外卻意外爆出不和諧的音符。美國社群平台X（原 Twitter）上，大量美國球迷轉發一段影片，質疑委內瑞拉超級巨星阿庫尼亞（Ronald Acuña Jr.）在比賽中涉嫌「偷暗號」並向隊友發出信號，引發網路社群激烈論戰。爭議發生在 3 局下半，當時委內瑞拉攻佔一、二壘，是絕佳的先馳得點機會。輪到打者賈西亞（Maikel Garcia）進攻時，人在二壘上的跑者阿庫尼亞，在球數來到兩好兩壞時，被鏡頭捕捉到兩度用手輕敲自己的頭盔。就在阿庫尼亞做出動作後的下一球，美國隊先發投手麥克林（Nolan McLean）投出一顆偏甜的失投變化球，隨即被賈西亞精準鎖定，擊出中外野深遠的高飛犧牲打，幫助委內瑞拉取得1：0領先。這段畫面迅速在美國社群媒體傳播，「麥克林」、「阿庫尼亞」等關鍵字紛紛衝上熱搜榜。支持美國隊的網友紛紛留言指控：「阿庫尼亞在投手投球前兩度敲擊頭盔，這絕對是在洩漏球種！」、「這解釋了為什麼賈西亞能如此精準地抓到那顆變化球」、「在世界頂尖的決賽出現這種行為，令人難以接受」。然而，也有部分專業球評與中立球迷認為，二壘跑者觀察投手習慣或解讀捕手暗號在棒球比賽中並非罕見，且目前並無實質證據顯示阿庫尼亞與打者之間有固定的信號連動。兩分領先進入終盤 「偷暗號」疑雲籠罩決賽截至 7 局結束，委內瑞拉仍以 2：0 領先美國隊。由於美國打線前 6 局僅敲出 2 支安打，表現極度低迷，球迷的焦躁情緒在「偷暗號」疑雲爆發後更是一發不可收拾。這起意外的插曲是否會影響後續比賽的吹判或球員情緒，甚至成為賽後爭議焦點，全球球迷都在密切關注。美國隊若無法及時在接下來的 2 局完成反擊，這起「頭盔信號案」恐將成為本屆 WBC 冠軍戰最受爭議的羅生門。