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2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍決賽進入最高潮，地主美國隊與委內瑞拉陷入膠著苦戰。雖然強打哈波（Bryce Harper）在第八局下半挺身而出，一棒掃出追平比數的關鍵2分全壘打，替美國隊的冠軍夢強行續命，但身為美國隊精神領袖的「法官」賈吉（Aaron Judge）卻在這場頂上決戰中徹底熄火，單場4打數吞下令人搖頭的3次三振，完全無法在關鍵時刻發揮大將之風。這慘烈的大賽表現讓他長期以來「季後賽軟手」的心魔陰影再度浮現檯面，社群平台上瞬間湧入海量迷因與嘲諷留言，讓這位3度榮獲大聯盟年度最有價值球員（MVP）的跨時代超級巨星顏面無光。這場攸關世界棒球霸主寶座的頂上決戰，坐擁豪華星光打線的美國隊在前七局竟然只擠出少得可憐的2支安打，攻勢窒息到幾乎讓人難以置信。而這其中，最令美國球迷心碎與失望的，無疑是隊長賈吉那令人傻眼的表現。截至目前為止，賈吉出賽4個打席、0支安打，更狂吞了3次三振，甚至連將球打到外野草皮的能力都未能展現，整場比賽彷彿被委內瑞拉投手群完全封印。雖然哈波在第八局下半憑一己之力挺身而出，一棒轟出追平比數的關鍵2分全壘打為美國隊的沉睡打線打了一劑強心針，但排在後頭打擊的未來名人堂巨星賈吉，卻完全無力延續這股得來不易的逆境反撲氣勢，眼睜睜看著球隊在最好的逆轉超前機會中無功而返。當一位拿過3屆大聯盟MVP的跨時代頂尖強打者，再度在最重要的大賽舞台上以如此狼狽的方式神隱，氣炸又失望的球迷們自然毫不客氣地揭竿而起。社群平台X（前身推特）上瞬間被各種充滿諷刺辛辣意味的迷因圖與嘲諷留言給徹底淹沒。網友@jack_kinsman更是不留情面地大開嘲諷火力全開：「賈吉在這種贏家全拿的生死決戰中軟手？除了地球上所有人之外，還有誰能預料到呢？」事實上，賈吉本屆WBC的「大賽軟手症」早在更早之前就已發出了清楚的預警訊號。此前美國隊爆出冷門、意外輸給義大利的那場比賽中，賈吉就曾在背負著代表追平分的千鈞一髮關鍵時刻，慘遭維瑟特（Greg Weissert）三振出局，錯失扭轉戰局的最佳機會。如今歷史再度無情上演，而且這一次，他已經沒有任何彌補的機會了，賈吉這4打數0安打外加3次三振的難堪最終成績單，成為他在2026年WBC留給全世界最後的不堪絕響。