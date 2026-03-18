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2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）今（18）日落下帷幕，地主美國隊在決賽以2：3不敵委內瑞拉，連續兩屆屈居亞軍。身為美國隊隊長兼頭號球星的「法官」賈吉（Aaron Judge），在最關鍵的冠軍戰表現近乎崩盤，全場4打數掛蛋並苦吞3次三振。賽後賈吉神情落寞地在板凳席失魂站立，看著委內瑞拉球員瘋狂慶祝，這一幕也讓全美球迷的怒火燒到最高點。今日以「3棒、右外野手」身分上陣的賈吉，在進攻端完全熄火，成為美國隊打線最大的斷層：首打席：面對委國先發羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）遭到見振。第二打席：慘遭空振。第三打席：6局下兩人出局、一壘有人，擊出三壘方向滾地球出局。第四打席：8局下隊友哈波（Bryce Harper）剛敲出起死回生的同點兩分砲，氣勢正盛時，賈吉卻再度遭到見振，澆熄反超火苗。全場4打數 0安打、吞下3次三振的表現，與他例行賽全壘打王的威嚴判若兩人，也讓美國隊在比賽前半段錯失多次超前機會。當9局下半最後一名打者安東尼（Roman Anthony）遭到三振、比賽結束的那一刻，賈吉神情呆滯地站在休息室邊緣，久久無法動彈。一旁的火球天才投手史金恩茲（Paul Skeen）也咬緊牙關、滿臉不甘。然而，美國球迷對這位隊長的低迷表現並不買帳，社群平台 X（原 Twitter）瞬間被負評灌爆。憤怒的球迷紛紛留言：「史上最不抗壓的巨星，只會在無關緊要的例行賽刷全壘打，大賽就縮起來」、「別再讓賈吉參加WBC 了」、「身為洋基球迷，我每年季後賽都要忍受這種痛苦，現在連國家隊也是」。甚至有激進網友直言：「賈吉根本沒有球星的大心臟（Clutch gene）。」雖然也有部分理性球迷為其緩解，認為美國隊整場僅敲出3支安打，整體打線都應負責。但身為領軍入場、領取高額年薪的看板人物，賈吉在2026年WBC最終戰的沈默，無疑將成為他職業生涯中難以抹滅的污點。