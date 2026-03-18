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▲本屆WBC任期間飽受投手用球數限制困擾，力主移至明星賽期間舉辦以鬆綁相關規範。（圖／美聯社／達志影像）

2026世界棒球經典賽（WBC）冠軍決賽，美國隊2：3不敵委內瑞拉，無緣拿下自2017年以來的首座金盃。然而，在這場頂上對決開打前夕，美國隊總教練戴羅沙（Mark DeRosa）再度語出驚人，根據《今日美國（USA Today）》知名記者南丁格爾（Bob Nightengale）的獨家報導，戴羅沙建議未來的WBC應該從現行的3月，挪移至7月大聯盟明星賽（MLB All-Star Game）期間舉辦，理由是這樣球員狀態更佳且能大幅鬆綁投手用球數限制。不過，這番言論一出，立刻被來自亞洲的球迷與媒體痛批是極度自私的「大聯盟本位主義」，在全球棒球圈掀起了一波強烈的反彈浪潮。戴羅沙在接受《今日美國》採訪時語出驚人，直言不諱地拋出他對WBC賽制的大膽改革構想。「如果將賽事移到季中的明星賽期間舉辦，球員們絕對會準備得更充分、更進入比賽應有的狀態。最重要的是，我們在投手調度上將會面臨少得多的限制與保護規範，這一點是毫無疑問的。」戴羅沙的核心訴求，顯然是對本屆WBC嚴苛的投手用球數保護規定深感頭痛，認為相關限制嚴重綁住了各隊教練在關鍵時刻的調度空間與靈活度，也讓整個賽會的競技純粹度大打折扣。他的邏輯是，若改至各隊先發投手已累積足夠出賽量、身體狀況更加穩定的明星賽空窗期，便能在最小化健康風險的前提下，讓比賽呈現出更完整的投打對決。自2006年首屆WBC開打以來，賽事時間一直刻意安排在3月春訓期間，正是為了同時配合大聯盟春訓的時程節奏，並與日本職棒和韓國職棒的開季前空檔完美接軌，讓各國聯盟的頂尖好手都能在不影響母隊賽程的前提下出征國際舞台。一旦真的按照戴羅沙的提議將賽事挪至7月中旬的大聯盟明星賽假期間，這對於彼時賽程正處於激烈白熱化階段的日韓職棒球員而言，幾乎是個徹底不可能完成的參賽任務。因此，這番言論一出，立刻遭到來自亞洲的球迷與媒體的強力砲轟，被批評是完全無視其他國家職棒聯盟運作現實的「大聯盟沙文主義」，只顧著替大聯盟球員的便利著想，卻對國際棒球社群的整體生態毫無尊重之意。值得一提的是，這早已不是戴羅沙在本屆WBC第一次因為公開發言而惹出大麻煩。預賽階段，他就曾在迎戰義大利之前，就提前自信滿滿地在媒體面前宣稱美國隊已經等同於「挺進八強」，結果話音未落，美國隊隨即以6：8爆冷慘遭義大利擊敗，這記現實的狠狠打臉讓戴羅沙極度難堪，事後還不得不出面公開為自己的大意失言進行澄清說明。雖然歷經重重波折與爭議，戴羅沙最終還是憑藉著臨場調度帶領美國隊強勢殺入冠軍決賽，只是終究無法彌補2023年兵敗日本武士隊，連兩屆賽事屈居亞軍的遺憾。