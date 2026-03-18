當委內瑞拉守護神帕倫西亞（Danton Palencia）在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）決賽的9局下半抓下最後一個出局數，以3：2擊敗衛冕軍美國隊的那一刻，邁阿密 loanDepot 球場外的傾盆大雨，澆不熄數千名委內瑞拉球迷的狂熱。他們在雨中唱歌、跳舞、擊鼓，任憑車流鳴笛聲響徹夜空。在頒獎台上，所有球員大聲唱著委內瑞拉國歌，這一刻他們不是大聯盟球員，只是委內瑞拉國民。
這座隊史首座的WBC冠軍盃，對委內瑞拉而言，從來就不只是一場體育賽事的勝利。它讓這個被內部問題叢生、國際形勢艱鉅的國家得到短暫的治癒，是這座飽受政治動盪與經濟崩潰折磨的南美國家，在國際舞台上最驕傲、也最純粹的時刻。
「純血」陣容的驕傲 棒球是他們與故鄉的連結
綜觀本屆WBC四強隊伍，委內瑞拉是除了美國之外，唯一一支陣容中沒有任何「外籍傭兵」或「血統歸化」球員的隊伍。名單上的每一位選手，都是土生土長、喝著加拉加斯或馬拉開波的水長大的委內瑞拉子弟。
棒球，是委內瑞拉出口到美國僅次於石油的「特產」。這個國家孕育了准名人堂球星、三冠王米格爾·卡布瑞拉（Miguel Cabrera），大衛·康塞普西翁（Dave Concepción）的金手套，到荷西·奧圖維（Jose Altuve）的季後賽全壘打，這個國家為大聯盟貢獻了僅次於多明尼加的海外兵源。然而，由於國家長期的政治孤立與基礎設施凋敝，這些頂尖球星過去鮮少有機會以國家之名，在最高層級的國際賽事中登頂。
對這些大聯盟球星來說，棒球是他們脫離貧困、離開國家的門票；但穿上印有「Venezuela」字樣的國家隊球衣，卻是他們與故鄉最深刻的連結。「就算離開了，也不代表我們不愛它。」這是許多委內瑞拉球員與海外僑民的共同心聲。
政治動盪下的避風港 教練、球員都是家人
邁阿密，這座主辦本屆 WBC 決賽的城市，正是全美最大的委內瑞拉移民聚集地。對許多流亡或移民至此的委內瑞拉人來說，走進球場，吃著熟悉的玉米餅（Arepa），聽著看台上震耳欲聾的西班牙語應援，是他們近年來最接近「家」的時刻。
「感覺就像回到了委內瑞拉。」從奧蘭多趕來看球的安吉拉（Ángela Ramírez）在接受CNN訪問時如此感嘆。另一位因政治迫害尋求庇護的球迷豪爾赫（Jorge Galicia）則說：「因為政治局勢，我無法再回到委內瑞拉看棒球了，但在這裡，我找到了慰藉。」
委內瑞拉近年來歷經了嚴重的通貨膨脹、獨裁政權的更迭（如馬杜洛政權的倒台與國際介入），社會安全網幾乎瓦解。大聯盟球星回國打球必須聘請保鑣，球員家屬遭綁架勒贖的案件層出不窮（如 2011年威爾森·拉莫斯遭綁票事件）。在這種背景下，國家隊總教練奧馬爾·洛佩茲（Omar López）在賽前面對政治提問時的謹慎與迴避，凸顯了體育在這個國家中，是多麼脆弱卻又必須被保護的避風港。
苦難中的光芒：「這或許是我們改變的這一年」
當蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上半擊出超前二壘安打時，他不僅擊碎了美國隊衛冕的希望，也擊碎了委內瑞拉人長久以來的無力感。
在看台上，一位將臉塗成委內瑞拉國旗顏色的餐廳員工安德列斯（Andrés Pacheco）說：「我們一直抱著希望，希望有一天事情會發生改變。就像我們等待政治局勢好轉一樣，我們也一直在等待這座冠軍。」
這座冠軍無法立即解決委內瑞拉國內的通膨、治安或政治過渡期的陣痛，但它為這個四分五裂的國家提供了一個難得的共同焦點。在這個夜晚，沒有「查維斯派（Chavista）」與反對派的爭執，只有身穿黃、藍、紅三色球衣，為國家英雄歡呼的委內瑞拉人。
「或許，今年就是改變的一年。」球迷豪爾赫的期盼，最終成為現實。他道出了這座WBC冠軍真正的價值。它證明了即使在最黑暗的時代，委內瑞拉依然能孕育出世界上最頂尖的棒球力量；它讓全世界看到，這片土地除了政治新聞上的動盪與貧困，還有無比的韌性、熱情，以及足以征服世界的純粹力量。
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綜觀本屆WBC四強隊伍，委內瑞拉是除了美國之外，唯一一支陣容中沒有任何「外籍傭兵」或「血統歸化」球員的隊伍。名單上的每一位選手，都是土生土長、喝著加拉加斯或馬拉開波的水長大的委內瑞拉子弟。
棒球，是委內瑞拉出口到美國僅次於石油的「特產」。這個國家孕育了准名人堂球星、三冠王米格爾·卡布瑞拉（Miguel Cabrera），大衛·康塞普西翁（Dave Concepción）的金手套，到荷西·奧圖維（Jose Altuve）的季後賽全壘打，這個國家為大聯盟貢獻了僅次於多明尼加的海外兵源。然而，由於國家長期的政治孤立與基礎設施凋敝，這些頂尖球星過去鮮少有機會以國家之名，在最高層級的國際賽事中登頂。
對這些大聯盟球星來說，棒球是他們脫離貧困、離開國家的門票；但穿上印有「Venezuela」字樣的國家隊球衣，卻是他們與故鄉最深刻的連結。「就算離開了，也不代表我們不愛它。」這是許多委內瑞拉球員與海外僑民的共同心聲。
邁阿密，這座主辦本屆 WBC 決賽的城市，正是全美最大的委內瑞拉移民聚集地。對許多流亡或移民至此的委內瑞拉人來說，走進球場，吃著熟悉的玉米餅（Arepa），聽著看台上震耳欲聾的西班牙語應援，是他們近年來最接近「家」的時刻。
「感覺就像回到了委內瑞拉。」從奧蘭多趕來看球的安吉拉（Ángela Ramírez）在接受CNN訪問時如此感嘆。另一位因政治迫害尋求庇護的球迷豪爾赫（Jorge Galicia）則說：「因為政治局勢，我無法再回到委內瑞拉看棒球了，但在這裡，我找到了慰藉。」
委內瑞拉近年來歷經了嚴重的通貨膨脹、獨裁政權的更迭（如馬杜洛政權的倒台與國際介入），社會安全網幾乎瓦解。大聯盟球星回國打球必須聘請保鑣，球員家屬遭綁架勒贖的案件層出不窮（如 2011年威爾森·拉莫斯遭綁票事件）。在這種背景下，國家隊總教練奧馬爾·洛佩茲（Omar López）在賽前面對政治提問時的謹慎與迴避，凸顯了體育在這個國家中，是多麼脆弱卻又必須被保護的避風港。
當蘇亞雷斯（Eugenio Suárez）在9局上半擊出超前二壘安打時，他不僅擊碎了美國隊衛冕的希望，也擊碎了委內瑞拉人長久以來的無力感。
在看台上，一位將臉塗成委內瑞拉國旗顏色的餐廳員工安德列斯（Andrés Pacheco）說：「我們一直抱著希望，希望有一天事情會發生改變。就像我們等待政治局勢好轉一樣，我們也一直在等待這座冠軍。」
「或許，今年就是改變的一年。」球迷豪爾赫的期盼，最終成為現實。他道出了這座WBC冠軍真正的價值。它證明了即使在最黑暗的時代，委內瑞拉依然能孕育出世界上最頂尖的棒球力量；它讓全世界看到，這片土地除了政治新聞上的動盪與貧困，還有無比的韌性、熱情，以及足以征服世界的純粹力量。
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