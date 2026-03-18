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▲賈吉在2024年世界大賽第5戰製造的「世紀漏接」，讓洋基在5比0領先下遭道奇逆轉痛失冠軍，那顆失誤球後來更以逾136萬台幣高價在拍賣會成交，成為他職業生涯最痛的歷史印記，（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）今（18）日上演最終決戰，地主美國隊最終以2比3不敵大黑馬委內瑞拉，連續兩屆含淚抱憾屈居亞軍，讓整個美國棒球圈沉浸在難以言喻的失落之中。背負著全美球迷最高期望的「美國隊長」兼頭號巨星「法官」賈吉（Aaron Judge），在這場至關重要的冠軍決戰中徹底熄火，全場4打數掛蛋並狂吞3次三振，甚至在哈波（Bryce Harper）剛以追平2分全壘打點燃反撲氣勢的最關鍵時刻，再度以三振終結了美國隊逆轉超前的最後希望。賽後，賈吉神情落寞地失魂佇立在休息室，看著委內瑞拉球員在自家主場球場上瘋狂歡慶，他在大舞台上再次「大賽軟手」的表現，讓全美球迷的怒火燒到最高點。今日以「第三棒、右外野手」先發上陣、身披美國隊戰袍的賈吉，原被全美球迷寄予帶領球隊重返世界冠軍榮耀的最高厚望，但他在打擊區的表現卻成為美國隊進攻端最令人心碎的巨大斷層。首打席面對委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez），賈吉就以站著不動、完全動搖不了的三振出局收場；第二打席同樣以揮棒落空吞K黯然離開打擊區。比賽來到第六局下半，兩出局一壘有人的關鍵得分圈時機，賈吉僅擊出一記毫無威脅的三壘方向軟弱滾地球出局。最讓全場美國球迷扼腕到幾乎崩潰的一幕，發生在第八局下半。就在隊友哈波才剛以一棒豪邁地轟出起死回生的追平2分全壘打，全場氣氛與球隊士氣正全面倒向美國隊的最關鍵一刻，緊接在後打擊的「法官」賈吉卻再度遭到三振出局，當場澆熄了美國隊逆轉超前的熊熊火苗，更讓球隊眼睜睜地錯過了這個本屆WBC最可能改寫結局的寶貴機會。全場4打數0安打、吞下3次三振的慘烈成績單，與賈吉在大聯盟例行賽中全壘打王的威風凜凜相比，簡直判若兩人。對賈吉而言，這次世界棒球經典賽原本是他正面迎擊、徹底洗刷「大賽心魔」惡名的最佳歷史舞台。長期以來，他在大聯盟最頂尖球星的鎂光燈競爭與歷史定位上，總是被道奇日本二刀流球星大谷翔平（Shohei Ohtani）死死壓制在身後，難以出頭。更令棒球迷難以忘懷的致命傷，是他在2024年世界大賽第5戰中，親手製造了那個被球迷稱為「世紀大漏接」的極度致命中外野飛球失誤。那次影響比賽走向的嚴重瑕疵，直接導致洋基在5：0的絕對領先優勢下，被宿敵道奇隊完成不可思議的大逆轉封王。諷刺到讓人說不出話的是，那顆砸毀洋基冠軍夢的要命失誤球，後來竟在拍賣會上以超過136萬台幣的驚人價格成交，成為賈吉職業生涯中那道最深、最痛的歷史印記。帶著世界大賽那份未癒的沉重遺憾踏上2026年WBC的舞台，賈吉內心深處最渴望的，無非是用國家隊的冠軍榮耀向全世界證明自己在大舞台上的真實價值，在國際賽場上徹底討回那份被奪走的顏面。然而，命運再次對他開了個最殘酷的玩笑，他在美國隊最需要英雄挺身而出的時刻，再次成為了那個悲劇主角。看著委內瑞拉球員在邁阿密的美國主場球場上拋下勝利彩帶、忘情狂歡慶祝，這位全大聯盟最令人聞風喪膽的頂尖重砲手，此刻只能失魂落魄地佇立在一旁，默默承受著這一切的沉重。「逢大賽必軟手」的致命標籤，如今已不再只是酸民的惡意嘲諷，而是兩度世界大賽遺憾、加上這次WBC決賽的完全熄火，用一個又一個的殘酷數據共同堆砌而成的現實。究竟該如何突破心理素質的深層難關、擺脫在大舞台一再重演的軟手夢魘，恐將成為33歲的賈吉在未來棒球生涯中，面對的最艱難也最迫切的終極課題。