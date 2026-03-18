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聖安東尼奧馬刺隊在近日以119：115擊退洛杉磯快艇隊，正式奪下本季第50勝，今（18）日再以132：104擊敗國王，贏得第51勝。這不僅是馬刺隊自2016-17賽季以來首度達標50勝大關，球隊目前戰績更來到50勝18敗，僅落後西區龍頭3.5場勝差。儘管球隊已重返強權行列，且自己也穩居年度MVP排行榜前段班，陣中當家球星文班亞馬（Victor Wembanyama）的野心卻不僅於此。迎來生涯第三個NBA賽季的文班亞馬，已成功將馬刺帶向繁榮。在對陣快艇的比賽中，他全場20投9中，穩定貢獻21分、13籃板、2助攻、1抄截與4阻攻。儘管得分火力並非賽季最突出，但在隊友瓦塞爾（Devin Vassell）與卡斯特（Stephon Castle）的火力支援下，馬刺依然穩穩收下勝利。然而，文班亞馬在受訪時向記者Jared Weiss透露了更高的目標：「球隊確實有所成長，但這還不夠。我希望至少能拿下60勝，藉此彌補我新秀賽季的遺憾。」回顧文班亞馬的新秀年，馬刺僅繳出22勝60敗的西區第14名戰績。上個賽季他因傷僅出賽46場，球隊戰績為34勝48敗。如今馬刺打出50勝18敗的佳績，高居全聯盟第三，無疑是巨大的飛躍。本季文班亞馬個人數據表現：得分：場均24.3分籃板：場均11.2籃板助攻：場均2.9助攻防守：場均1.0抄截與3.0阻攻命中率：投籃命中率高達50.6%，三分球命中率達36.1%作為前新人王與兩屆全明星球員，文班亞馬正邁向名人堂等級的職業生涯，但他明白，要與歷史傳奇並列，就必須在關鍵時刻贏得勝利。面對競爭激烈的西區戰場，文班亞馬的目標不只是追求個人成就與例行賽60勝，他更渴望帶領馬刺兌現歷史潛力，衝擊總冠軍。