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迎接中華職棒全新賽季，統一 7-ELEVEN 獅即將邁入隊史新紀元，廣大獅迷期盼已久的亞太國際棒球村成棒主球場，將於今年正式接棒成為獅隊主戰場，為了迎接這別具意義的「新家」，球團已陸續於球場周邊完成年度視覺布置，充滿氣勢的球隊意象讓整座棒球村展現強烈的猛獅主場歸屬感，首戰還將特別邀請到同為台南出身的金曲歌王盧廣仲到場獻唱。在這場歷史性的開幕戰賽事中，球團特別邀請到同為台南出身的金曲歌王盧廣仲，擔任賽後演唱嘉賓。以創作音樂鬼才形象出道多年的盧廣仲，近年在歌壇及戲劇領域皆繳出亮眼成績，他療癒且充滿力量的嗓音，深受各族群喜愛。身為在地的台南子弟，盧廣仲對於這次能受邀參加統一獅在亞太棒球場的首戰演出感到相當榮幸，他也非常期待能回到家鄉，與熱血的棒球迷們一起在星空下唱歌，並誠摯邀請全台球迷當天都能踴躍進場，親自見證這場職棒史上的重要盛事。針對3月29日這場備受矚目的亞太首戰，球團也推出豐富的進場禮回饋一號隊友。凡購買內野下層座位區的球迷，皆可獲得限量製作的紀念版 AAOA 球衣乙件，展現猛獅團結的主場氣勢；而當日全場購票進場的球迷，均可憑票根領取印有專屬流水編號的「亞太首戰紀念票卡」，具備極高的收藏與紀念價值！除了精彩的賽事與音樂饗宴，新主場內也規劃了多元的美食店家進駐，提供老球迷與新朋友全方位的觀賽體驗！歡迎所有喜愛棒球的球迷朋友一起進場感受熱血職棒的應援熱度！統一獅隊職棒37年主場賽事門票，於全台ibon系統熱賣中。