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2026世界棒球經典賽(WBC)落幕，日本武士隊在八強賽不敵委內瑞拉遺憾止步。雖然「村神」村上宗隆在本屆賽會表現不如預期，但他回到大聯盟春訓營後立刻上演了「滿血復活」。根據《MLB.com》記者費恩桑(Mark Feinsand)報導，村上宗隆在歸建芝加哥白襪隊的首場春訓熱身賽中，立刻用一發石破天驚的陽春砲宣告回歸。這與他在WBC的低迷狀態形成了強烈對比，讓他忍不住霸氣宣告：「這揮擊真的太完美了！」這場白襪隊交手奧克蘭運動家隊的春訓熱身賽，是村上宗隆結束國家隊任務後的第一場大聯盟賽事。面對運動家隊投手莫拉萊斯(Luis Morales)，村上毫不客氣地大棒一揮，將球掃出全壘打牆外，敲出個人春訓的第1發全壘打，最終也幫助白襪隊以6比4拿下勝利。賽後村上宗隆對自己的狀態感到相當滿意，他自信地表示：「這球真的打得非常完美！無論是整體的揮棒機制，還是看球的感覺，甚至比我當初去跟日本代表隊會合之前還要好。」事實上，在暫離白襪隊參加WBC之前，村上在春訓就已經繳出高達.385的火燙打擊率，而這場回歸首戰他同樣繳出4打數1安打(包含一發全壘打)的優異成績，完全將WBC的陰霾拋在腦後。回顧本屆WBC，村上宗隆在5場比賽中僅繳出.211的打擊率，未能完全發揮出他在日本職棒時的恐怖破壞力，日本隊最終也在八強賽遭到淘汰。不過，他在預賽對陣捷克時曾轟出一發滿貫全壘打，依然留下了令人印象深刻的亮點。更重要的是，他在本屆賽事全數擔任一壘手，這對他適應大聯盟預期防守位置帶來了極大的實戰幫助。對於村上的火速回歸與好表現，白襪隊總教練維納布爾(Will Venable)給予了極高評價：「從春訓一開始他的表現就非常不可思議！他在練習時非常積極，而且立刻就融入了球隊。」教練團目前也正與內野守備教練傑謝爾(Justin Jirschele)密切合作，協助村上進行一壘防區的微調與適應。白襪隊總教練維納布爾進一步透露：「在村上離開球隊去打WBC的這段期間，我們增加了一些新的戰術與元素。這幾天他非常認真地透過室內課程加緊腳步理解，我對他目前的狀況感到非常滿意。」距離台灣時間3月27日的大聯盟開幕戰已經不到10天，記者費恩桑指出，村上宗隆深知自己面對大聯盟等級投手的經驗仍顯不足，因此他打算在春訓尾聲盡可能爭取更多打席來適應節奏。