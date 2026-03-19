洛杉磯湖人隊當家球星唐西奇（Luka Doncic）不僅在場上展現統治力，場下的為人更贏得了工作人員的集體讚譽。近日一名匿名的湖人隊職員接受斯洛維尼亞媒體《Ekipa》採訪，揭露了這位超級巨星私下既親切又溫暖的一面，直言「他的人格魅力甚至超越了球星光環」。
關懷弱勢與基層 贏得工作人員敬重
該名工作人員在採訪中指出，唐西奇（Luka Doncic）對待球隊基層人員，包括球童、裝備組、安保人員及影片分析師，始終保持著高度的尊重與善意。他特別提到，唐西奇（Luka Doncic）對於少數群體以及身障員工表現出的關懷令人動容。
「如果人們知道路卡（Luka）私下對我們是什麼樣子，絕對會對他有極高的評價，」該職員感性表示，「無論是對少數族裔的代表，或是克服身體殘疾獲得工作的人，他展現出的人性光輝，比他作為籃球巨星的成就還要偉大。」
聖誕豪禮 讓教練和隊友都暖心
事實上，唐西奇（Luka Doncic）的慷慨早已不是新聞。去年聖誕節，他曾豪擲34萬美元購置電動自行車送給隊友與工作人員，當時總教練瑞迪克（JJ Redick）也對此讚不絕口。
匿名職員更透露，唐西奇（Luka Doncic）從不將成功歸功於個人，而是擁有強烈的「團隊第一」心態，「當球隊贏球時，那種『我們贏了』的感覺是非常真實的。路卡（Luka）每天都讓我們感覺到，我們是和他站在一起贏球的，他讓我們覺得自己也是團隊的一分子。」
數據比肩科比 湖人劍指西區前三
唐西奇（Luka Doncic）目前正處於火熱狀態，剛獲選為西區單週最佳球員。在近6場比賽中，他場均轟下37.8分，這是自傳奇球星科比（Kobe Bryant）在2011-12賽季以來，湖人球員所達成的最高場均得分紀錄。
湖人隊目前正處於6連勝的高潮，在3月寫下8勝1敗的佳績。目前湖人以43勝25敗暫居西區第三，領先休士頓火箭1.5場勝差。週三晚間，湖人將再度對陣火箭，這場關鍵戰役不僅攸關勝差，更涉及季後賽排名的對戰優勢（Tiebreaker）。
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該名工作人員在採訪中指出，唐西奇（Luka Doncic）對待球隊基層人員，包括球童、裝備組、安保人員及影片分析師，始終保持著高度的尊重與善意。他特別提到，唐西奇（Luka Doncic）對於少數群體以及身障員工表現出的關懷令人動容。
「如果人們知道路卡（Luka）私下對我們是什麼樣子，絕對會對他有極高的評價，」該職員感性表示，「無論是對少數族裔的代表，或是克服身體殘疾獲得工作的人，他展現出的人性光輝，比他作為籃球巨星的成就還要偉大。」
事實上，唐西奇（Luka Doncic）的慷慨早已不是新聞。去年聖誕節，他曾豪擲34萬美元購置電動自行車送給隊友與工作人員，當時總教練瑞迪克（JJ Redick）也對此讚不絕口。
匿名職員更透露，唐西奇（Luka Doncic）從不將成功歸功於個人，而是擁有強烈的「團隊第一」心態，「當球隊贏球時，那種『我們贏了』的感覺是非常真實的。路卡（Luka）每天都讓我們感覺到，我們是和他站在一起贏球的，他讓我們覺得自己也是團隊的一分子。」
數據比肩科比 湖人劍指西區前三
唐西奇（Luka Doncic）目前正處於火熱狀態，剛獲選為西區單週最佳球員。在近6場比賽中，他場均轟下37.8分，這是自傳奇球星科比（Kobe Bryant）在2011-12賽季以來，湖人球員所達成的最高場均得分紀錄。
湖人隊目前正處於6連勝的高潮，在3月寫下8勝1敗的佳績。目前湖人以43勝25敗暫居西區第三，領先休士頓火箭1.5場勝差。週三晚間，湖人將再度對陣火箭，這場關鍵戰役不僅攸關勝差，更涉及季後賽排名的對戰優勢（Tiebreaker）。