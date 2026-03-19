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2026年大聯盟春訓熱身賽火熱進行中，洛杉磯道奇隊日本巨星大谷翔平本季正式宣告以「投打二刀流」身分全面回歸！今日他在面對舊金山巨人隊的熱身賽中迎來首度先發登板，主投4.1局狂飆4次三振且無失分，最快球速更催到99.9英哩(約160.7公里)，帶領道奇隊最終以5：1贏球。道奇隊總教練羅伯茲(Dave Roberts)賽後對「投手大谷」的表現讚不絕口，直誇他的球威極具破壞力。此戰是「投手大谷」今年春訓的第一次實戰先發。首局大谷翔平展現極佳壓制力，讓對手3上3下。第2局雖然先被擊出二壘安打，但他立刻回穩，用高達98.9英哩的四縫線速球將巨人明星游擊手阿德梅斯(Willy Adames)三振出局，隨後再讓對手擊出平飛球並追加1次三振，成功化解失分危機。第3局大谷遭遇亂流，投出觸身球與保送讓對手攻佔一、二壘，但他展現強大抗壓性，先飆出關鍵三振，接著讓巨人球星查普曼(Matt Chapman)擊出滾地球形成封殺，再次安全下莊。第4局他不僅送出三振，還製造雙殺打形成另類3上3下。最終在第5局順利解決首名打者後功成身退。總計大谷翔平此役先發主投4.1局，共用61球(其中34顆為好球、27顆壞球)，送出4次三振並有3次四死球，最快球速飆到驚人的99.9英哩(約160.7公里)。對於自己熱身賽首秀的表現，大谷翔平受訪時表示：「整體來說，能將投球數拉上來是今天最棒的部分。不過在取得2好球絕對優勢後，或許還可以更確實地拿下三振，這大概是我目前唯一的課題。」道奇總教練羅伯茲對此也給予極高評價：「大谷的球威真的非常棒！隨著他持續登板找回正常的投球節奏，狀態一定會越來越好。老實說，他現在的狀態已經非常棒了。他很清楚開季前只剩幾次實戰登板機會，所以今天表現得非常專注。能讓他順利投到第5局，對球隊來說意義重大。」羅伯茲也預告，大谷在正式開季前預計還會再進行1場熱身賽先發調整。