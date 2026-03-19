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▲響尾蛇球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll）此前因右手鉤狀骨骨折遺憾退出WBC美國隊，今日在春訓熱身賽以105.5英哩擊球初速轟出術後首轟、飛行距離高達410英呎。（圖／美聯社／達志影像）

2026年大聯盟春訓熱身賽持續熱戰，今（19）日芝加哥小熊交手亞利桑那響尾蛇的比賽中，上演了令台灣球迷熱血沸騰的「台美混血雙星」同場開轟秀！效力小熊隊的混血大物「龍仔」龍恩（Jonathon Long）與響尾蛇球星「卡仔」卡洛爾（Corbin Carroll），雙雙在此役敲出本年度春訓的個人首轟。強納森龍以高達103.5英哩（約166.5公里）的驚人擊球初速將球掃進右外野牆外；而此前因右手鉤狀骨骨折開刀、遺憾退出WBC美國代表隊的卡洛爾，更以一發飛行距離長達410英呎的超大號全壘打強勢宣告完全回歸。雖然小熊隊最終以8：16慘敗給響尾蛇，龍仔首轟成為空響，但兩位擁有台灣血統的好手同場炸裂的戲碼，依然成為今日春訓賽場上最耀眼的焦點。本屆WBC因傷遺憾退出台灣隊的龍恩，今日以先發第5棒一壘手的身分出場應戰。前兩個打席他分別擊出滾地球出局與選到保送，並趁隊友轟出滿貫砲順利跑回分數，第三打席則吞下三振。決定性的時刻來到第8局，龍恩面對響尾蛇投手斯特羅（Kade Strowd）投出的一顆時速95.8英哩（約154公里）伸卡球（Sinker）毫不客氣，大棒一揮將球轟出右外野全壘打牆外。這發陽春砲的擊球初速高達103.5英哩（約166.5公里），飛行距離375英呎（約114.3公尺），仰角29度，展現出大聯盟頂級等級的絕佳擊球爆發力，全場他合計3打數1安打並跑回2分。翻開本季春訓成績單，龍恩目前7場出賽、14打數敲出4支安打，其中包含這發首轟與2分打點，春訓打擊率達到兩成八六，整體攻擊指數（OPS）高達0.921，狀態調整得相當出色。另一邊，同樣擁有台灣血統的響尾蛇當家明星卡洛爾，此前因右手鉤狀骨骨折被迫動刀、無奈退出WBC美國代表隊，讓球迷們為他扼腕心疼。然而，這位年輕大物今日用行動證明他早已完全康復。第4局輪到卡洛爾打擊，他一棒掃出中左外野方向的陽春全壘打。這發強勢宣告回歸的術後首轟，擊球初速達105.5英哩（約169.8公里），飛行距離更拉到長達410英呎（約124.9公尺），仰角31度，是一發不折不扣的超大號全壘打。此役他合計3打數1安打並跑回3分。本季春訓目前4場出賽、12打數敲出2支安打，打擊率1成67。雖然小熊隊在這場打擊大戰中以8：16落敗，讓強納森龍的春訓首轟最終成了一發令人惋惜的空響，但這場「台灣血統雙星同場開轟」的精彩戲碼，已經讓大批持續追蹤大聯盟春訓動態的台灣球迷大飽眼福。