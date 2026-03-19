我是廣告 請繼續往下閱讀

▲鄭宗哲今（20）日在面對紐約洋基的春訓賽中，於8局上半敲出安打，這也是他自經典賽結束返美後的首支安打。（圖／美聯社／達志影像）

效力美國職棒大聯盟（Major League Baseball）休士頓太空人的台灣好手鄧愷威，今（19）日在春訓賽中面對聖路易紅雀，登板後援1局無失分，並投出1次三振，這也是鄧愷威繼3月14日後再次登板，僅花費9球就讓對手三上三下，最快球速來到94.9英哩（約152公里），而效力波士頓紅襪的鄭宗哲，則在對上紐約洋基的春訓賽中擊出安打，這也是他自經典賽結束返美後，在春訓賽的首支安打。鄧愷威本場比賽在第7局下半登場接替布魯博（AJ Blubaugh），面對首名打者維拉茲奎茲（Nelson Velázquez）鄧愷威只用三顆球，就讓維拉茲奎茲擊出內野滾地球出局，面對第二名打者薩吉斯（Thomas Saggese）鄧愷威投出三振，最後再讓費爾米恩（José Fermín）擊出飛球出局，總計只用9顆球就完成三上三下。本場比賽是鄧愷威本季春訓第二次登板，上一次是在台灣時間3月14日，同樣面對紅雀隊，鄧愷威在那一場比賽投出3局失1分的好表現。鄭宗哲在今日在對上紐約洋基的春訓賽中先發出場，擔任先發游擊手打第9棒，3局上首個打席鄭宗哲選到保送，5局上第二個打席遭到三振，8局上半，面對洋基後援投手海德瑞克（Brent Headrick）鄭宗哲鎖定一顆偏高滑球，擊出一壘方向滾地安打，隨後靠隊友安打推進至二壘後，靠著快腿盜上三壘，但可惜隊友未能將他送回本壘，本場比賽後，鄭宗哲打擊率為0.133，春訓出賽10場有2支安打，1分打點，選到7次保送。資料來源：《MLB》