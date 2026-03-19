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▲湖人主帥瑞迪克大力稱讚唐西奇的防守蛻變，直言「他能防住聯盟任何人」，並強調唐西奇換防對位持球人時每回合失分不到0.9分是全隊外線球員中最頂尖的數據。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人隊近期氣勢如虹，已經拉出一波狂傲的6連勝，防守效率更高居全聯盟第2，每百回合淨勝對手高達14.6分。在這波連勝浪潮背後，最令整個NBA世界無法置信的劇情主角，正是那位過去長期被貼上「防守黑洞」標籤的進攻核心唐西奇（Luka Doncic）。休賽季狠下心減重超過20磅、完美融入體系後，他的防守端已悄然蛻變成聯盟數一數二的頂尖存在，換防對位持球人每回合失分不到0.9分、單打防守數據全面輾壓阿努諾比（OG Anunoby）等知名大鎖、干擾投籃次數贏過聯盟95%球員，同時得分還霸榜全聯盟第1。湖人在過去10場比賽中狂掃9勝，期間防守效率高居聯盟第2，每百回合甚至能淨勝對手高達14.6分。湖人主帥瑞迪克對此感到相當自豪，並特別點名了唐西奇在防守端的巨大貢獻。瑞迪克在賽後受訪時大力稱讚：「總體來說，他現在絕對是我們陣中非常優秀的防守者！當他換防對位持球人時，每回合失分不到0.9分。在我們所有的外線球員裡，這絕對是最頂尖的數據。他在輪轉補位上更加積極，在換防體系裡的身體對抗也更強悍。他非常聰明，能高水準地執行戰術，當他全心投入防守時，他真的能防住對手。我們都見證過他對位聯盟任何人都能做到這一點，我們對他充滿信任。」回顧過去，防守一直是唐西奇的軟肋，特別是在2024年總決賽被波士頓塞爾提克反覆「點名」針對的慘痛經歷，成為了他職業生涯的重要轉捩點。來到湖人後，與進攻傾向明顯的里夫斯(Austin Reaves)、年紀漸長的詹姆斯(LeBron James)以及主攻型內線艾頓(Deandre Ayton)搭檔，外界一度極度看衰湖人「重攻輕守」的陣容配置。然而，唐西奇在休賽季狠下心減重超過20磅，讓身體狀態與體能獲得大幅提升，完美適配了瑞迪克靈活多變且高度依賴聯防(使用頻率聯盟第4)與大量換防(聯盟第2)的防禦體系。數據會說話，唐西奇每100回合干擾投籃的次數高於聯盟95%的球員，籃下干擾也贏過聯盟87%的選手。更狂的是，本季他面臨109次被單打的考驗，僅讓對手每回合得到0.844分，這項單打防守數據甚至比阿門湯普森(Amen Thompson)、傑登麥克丹尼爾斯(Jaden McDaniels)與OG阿努諾比(OG Anunoby)等知名防守大鎖還要優秀。更難能可貴的是，唐西奇的防守進化是在他扛下極大進攻重任下完成的。他目前場均觸球排名聯盟第7、持球時間第2、使用率第3，得分更是霸榜聯盟第1。進入3月份的季後賽衝刺期，湖人接連啃下金塊、火箭、灰狼與尼克等硬骨頭，第四節的防守更是穩居聯盟前10。對於關鍵時刻的防守心態，唐西奇霸氣表示：「是時候專注了！贏球就看這一下，一支球隊到底是什麼成色，也是看這一下。」