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▲委內瑞拉先發左投羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）在WBC冠軍決賽展現千萬級王牌的絕對宰制力。（圖／美聯社／達志影像）

▲委內瑞拉在比賽前隊打擊發揮明顯優於美國對，在第2局靠著安打、保送和1次暴投得分之後，第五局阿布瑞尤（Wilyer Abreu）敲出全壘打，幫助球隊再得1分，目前2：0領先。（圖／美聯社／達志影像）

▲委內瑞拉主砲蘇亞瑞茲（Eugenio Suarez）曾在大聯盟單季敲出49轟。（圖／美聯社／達志影像）

2026年世界棒球經典賽（WBC）冠軍戰，委內瑞拉以3：2驚險擊退地主美國隊，以史無前例的「7勝0敗」完美姿態捧起隊史首冠。面對星光熠熠的美國「豪華全明星隊」，委內瑞拉沒有奇兵，他們靠的是陣中那些經歷過無數大聯盟高張力賽事洗禮的「實力派」戰將。正是以下這3位擁有顯赫大聯盟資歷的關鍵人物，用硬底子的真實力，一槍一槍擊沉了美國隊的冠軍夢。面對美國隊從第一棒到第九棒皆具備毀滅性火力的鑽石打線，委內瑞拉先發投手羅德里奎茲展現了王牌的絕對宰制力。如果你對他不熟悉，請記住，他可是簽下過大聯盟千萬美金級別大合約的頂尖左投。在這場毫無退路的決賽中，羅德里奎茲完美發揮了他在大聯盟多年累積的配球智慧與控球精準度。他與後續接手的鐵壁牛棚完美串聯，比賽前7局，美國隊僅擠出零星的2支安打，徹底切斷了美國隊的進攻樞紐，為這場勝利奠定了最穩固的基石。在高張力的短期決賽中，誰能先馳得點並擴大分差，誰就能掌握比賽的主動權。5局上半，身披波士頓紅襪隊戰袍、在美東火藥庫打滾的現役實力派外野手阿布瑞尤，在關鍵時刻一棒掃出陽春全壘打，將比分擴大至 2：0。阿布瑞尤這發價值連城的全壘打，不僅穩定了委內瑞拉的軍心，更向美國隊證明了：這支球隊的打線同樣具備隨時將球扛出牆外的長打威脅，讓美國隊的投手群全場如坐針氈。比賽來到8局下半，美國隊發起絕地大反撲將比數扳平（2：2），全場氣勢徹底倒向地主國。然而，委內瑞拉陣中最具份量的老將蘇亞瑞茲，在9局上半挺身而出。千萬別小看蘇亞瑞茲，他可是曾經在大聯盟單季狂轟49發全壘打、並且入選過全明星賽的恐怖重砲。面對9局上半的平手僵局與滿場美國球迷的鼓譟，斯瓦瑞茲展現了頂級球星的極致抗壓性，大棒一揮敲出決定戰局的超前一分打點的二壘安打，硬是將比數改寫為3：2，成為粉碎美國隊冠軍夢的最後一擊。從預賽一路殺進決賽，委內瑞拉以7戰全勝的完美姿態捧起金盃。他們擊敗美國豪華全明星隊，靠的不是運氣，而是靠著先發投手、鐵牛棚聯手壓制、精準的重砲狙擊，以及鋼鐵韌性，並用這一座經典賽冠軍正式向全世界宣告了棒球新霸主的誕生。