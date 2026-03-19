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▲日本傳奇名投工藤公康（右）去年曾來台客座，指導中信兄弟左投魏碩成。（圖／中信兄弟提供）

▲另一位極具號召力的人選是目前擔任洋基隊總經理特別顧問的松井秀喜。（圖／美聯社／達志影像）

▲栗山英樹是曾帶領日本奪下2023年WBC冠軍的功勳教頭，也是大谷翔平的恩師，不只執教能力出色，其應對進退也很優異。（圖／記者葉政勳攝）

日本武士隊在2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽不敵委內瑞拉，衛冕失利。現任總教練井端弘和已表達退意，根據日本媒體Baseball Channel報導，點名6位具有高度聲望的接班人選，其中包含大聯盟傳奇球星松井秀喜，以及近期頻繁來台交流的的工藤公康。在這些教練的人選中，工藤公康被視為「短期決賽之鬼」。他在執掌軟銀鷹隊7年期間，奪下5次日本一總冠軍。值得關注的是，工藤與台灣職棒中信兄弟隊有深厚交流，今年他受總教練平野惠一力邀，第二度來台擔任客座指導。平野表示，去年工藤的指導在魏碩成、鄭浩均等投手身上看到顯著成效，因此今年極力邀請他再次來台。其卓越的調度能力與對台灣球員的了解，使他成為熱門人選。另一位極具號召力的人選是目前擔任洋基隊總經理特別顧問的松井秀喜。雖然他缺乏正式執教經驗，但身為2009年世界大賽MVP，其在國際賽場的領袖魅力無可取代。今年2月他曾現身日本武士隊宮崎集訓擔任臨時教練，被視為接掌兵符的前奏。此外，前巨人隊總教練高橋由伸也被點名。他曾在2004年雅典奧運披掛上陣奪銅，對於國家隊有深厚情感，球界對這位「天才打者」重掌教鞭的呼聲始終居高不下。栗山英樹是曾帶領日本奪下2023年WBC冠軍的功勳教頭，也是大谷翔平的恩師，不只執教能力出色，其應對進退也很優異。由於其對球員的強大凝聚力，由他「二度出山」重掌帥印的討論從未間斷。日本傳奇鐵捕古田敦也被視為名將野村克也「ID棒球」的傳人，擁有精闢的戰術分析能力。雖然長期遠離教練第一線，但其在捕手位置建立的威望，讓球迷相當期待他能以戰術引導日本隊。松田宣浩是本屆WBC日本隊野手綜合教練，是球員與教練團間的重要橋樑。身為WBC常客，他深知國際大賽的壓力與細節，從內部擢升也是選項之一。隨著井端弘和卸任，日本棒協將針對這6位大物級人選進行評估，尋求帶領日本武士隊在下屆國際賽重返榮耀的最佳領航員。