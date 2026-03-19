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▲唐西奇（Luka Doncic）雖然今日轟出40分準大三元是湖人奪勝頭號功臣，但全場5次失誤與14罰僅9中的低迷罰球命中率，是他在奔向季後賽的衝刺階段必須立即正視並修正的兩大警鐘。（圖／美聯社／達志影像）

▲湖人後衛史馬特（Marcus Smart）今日繳出5分2抄截、正負值高達正7的全隊第二高成績單，在雙核光環之外默默撐起湖人最關鍵的防守體系，是這場七連勝背後最被低估也最不可或缺的無名英雄。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（19）日客場以124：116擊退休士頓火箭，豪取本季新高7連勝，但這場勝利並非毫無瑕疵。火箭在第三節一度完成逆轉，是年輕球隊在第四節關鍵時刻的進攻停滯與失誤，才讓湖人逮到機會靠著詹姆斯（LeBron James）、八村壘（Rui Hachimura）挺身而出、唐西奇（Luka Doncic）終結三分彈鎖定勝局。在這波風光連勝的背後，湖人陣中潛藏著三大不容忽視的隱憂，在奔向季後賽的最後衝刺階段，這些問題若不盡快修正，恐將成為紫金軍團在最關鍵時刻的致命傷。這場比賽最令人動容的畫面，莫過於41歲老將詹姆斯的拚戰精神。他全場14投13中、外線2投2中，以令人瞠目結舌的超高效率轟下30分5籃板2助攻，展現了仍讓全聯盟為之震撼的神級終結能力。更令人敬佩的是，詹姆斯在比賽中一度遭遇右肘受傷的狀況，體能消耗更是極大。面對賽後記者詢問是否會在明日背靠背挑戰邁阿密熱火時輪休，詹姆斯依然展現強烈的求戰慾望，直言只要明早身體感覺允許，他絕對希望能披掛上陣。對於一位邁入職業生涯暮年的傳奇老將而言，在如此高強度的連續消耗下仍不輕言輪休，這份毫無保留的職業態度與對勝利永不熄滅的執著，確實值得外界給予最高的讚譽與敬意。不可否認，唐西奇本場狂砍40分9籃板10助攻準大三元是湖人奪勝的頭號功臣，但這位超級巨星在亮眼數據背後，卻犯下了兩個在未來可能嚴重反噬球隊的致命錯誤，值得深思。首先是失誤管控的失職。唐西奇上半場表現穩健，但到了下半場球隊遭遇亂流時，他卻開始頻頻發生不必要的失誤，在關鍵的第四節尤為明顯，連續失誤差點讓湖人憑空葬送好不容易建立的領先優勢。全場高達5次失誤，是他在衝向季後賽的此刻必須正視並立即修正的首要課題。其次是罰球命中率的嚴重低迷。他在首節就出現連續3罰不中的窘境，全場罰球14投僅9中，完全有失巨星應有的水準。在季後賽高張力對決中，如此不穩定的罰球命中率，絕對會被對手教練針對性地祭出犯規戰術，成為左右勝負的關鍵弱點。唐西奇的罰球問題，其實只是湖人全隊此役在罰球線上集體失準的縮影。全場比賽湖人共獲得27次罰球機會，卻僅僅命中其中17球，整體罰球命中率讓人搖頭。在季後賽級別的高張力對決中，任何一次罰球的輕率失手都可能成為左右比賽勝負的分水嶺。在唐西奇與詹姆斯的雙核光環吸走幾乎所有鎂光燈之際，史馬特（Marcus Smart）對這場勝利的貢獻卻被嚴重低估。雖然他此役進攻狀態平平，但他在防守端的存在價值無可取代。全場他繳出5分3籃板4助攻2抄截的成績單，高達正7的正負值更是排在全隊第二高。他總能在體系最需要穩定的關鍵時刻挺身而出，默默維繫住湖人的整體防守架構，將是一支爭冠球隊中不可或缺的無名英雄。