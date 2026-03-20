多年來備受球迷期待的NBA美國職籃（National Basketball Association）擴軍計畫，原訂於下周的聯盟董事會（Board of Governors）進行正式表決，傳打算在西雅圖和拉斯維加斯擴增新球隊。但近日資深媒體人西蒙斯（Bill Simmons）在其播客節目中拋出震撼彈，指出聯盟內部對於擴增至32支球隊存在嚴重分歧，尼克老闆多蘭（James Dolan）和太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）組成的反對聯盟質疑此事，擴軍案極有可能面臨難產。
西蒙斯：利益分配成最大絆腳石
隨著拉斯維加斯與西雅圖頻頻被點名為潛在的新球隊據點，NBA 擴軍似乎已成定局。然而，西蒙斯（Bill Simmons）卻對表決結果抱持懷疑態度。他爆料指出，目前以紐約尼克老闆多蘭（James Dolan）為首的勢力，對於要將現有的媒體權利金「大餅」分給兩支新球隊感到不滿。
「本週終於傳出擴軍的消息，將在董事會上進行投票。但我認為這時間點很有趣，這件事已經傳了好幾個月，現在釋出消息似乎是想試圖轉化30位老闆的情緒。」西蒙斯（Bill Simmons）解釋道：「通過擴軍案需要23票，但現在出現了以多蘭（James Dolan）為首的聯盟，我認為太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也在其中，還有其他幾位老闆都在質疑：『為什麼我們要這麼做？我寧可保有現在三十分之一的媒體收益分潤。』」
新進老闆立場受關注 擴軍門檻高
西蒙斯（Bill Simmons）特別點名了在 2022-2023 賽季才入主鳳凰城太陽的伊許比亞（Mat Ishbia）。作為新進老闆，他是否願意在剛投入巨資後就面臨收益稀釋，成為擴軍案能否通過的關鍵變數之一。
自2004年夏洛特山貓（現黃蜂）加入聯盟以來，NBA已超過20年未曾擴軍。雖然聯盟官方希望能透過擴軍提升整體商業價值與全球影響力，但在現有老闆對「荷包縮水」的擔憂之下，下週的表決結果將充滿變數。
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隨著拉斯維加斯與西雅圖頻頻被點名為潛在的新球隊據點，NBA 擴軍似乎已成定局。然而，西蒙斯（Bill Simmons）卻對表決結果抱持懷疑態度。他爆料指出，目前以紐約尼克老闆多蘭（James Dolan）為首的勢力，對於要將現有的媒體權利金「大餅」分給兩支新球隊感到不滿。
「本週終於傳出擴軍的消息，將在董事會上進行投票。但我認為這時間點很有趣，這件事已經傳了好幾個月，現在釋出消息似乎是想試圖轉化30位老闆的情緒。」西蒙斯（Bill Simmons）解釋道：「通過擴軍案需要23票，但現在出現了以多蘭（James Dolan）為首的聯盟，我認為太陽隊老闆伊許比亞（Mat Ishbia）也在其中，還有其他幾位老闆都在質疑：『為什麼我們要這麼做？我寧可保有現在三十分之一的媒體收益分潤。』」
新進老闆立場受關注 擴軍門檻高
西蒙斯（Bill Simmons）特別點名了在 2022-2023 賽季才入主鳳凰城太陽的伊許比亞（Mat Ishbia）。作為新進老闆，他是否願意在剛投入巨資後就面臨收益稀釋，成為擴軍案能否通過的關鍵變數之一。
自2004年夏洛特山貓（現黃蜂）加入聯盟以來，NBA已超過20年未曾擴軍。雖然聯盟官方希望能透過擴軍提升整體商業價值與全球影響力，但在現有老闆對「荷包縮水」的擔憂之下，下週的表決結果將充滿變數。