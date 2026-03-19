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▲「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」一套兩張，售價399元。（圖／悠遊卡公司提供）

萬眾矚目、全台球迷引頸期盼的「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」轟動登場！為紀念這場振奮人心的國際棒球賽事與費仔的關鍵表現，悠遊卡公司特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，預購時間自2026年3月20日11:00起至3月26日23:59止，採限時不限量預購，喜愛費仔的球迷朋友們敬請把握機會，共同珍藏這段寫下歷史的關鍵瞬間。2026年國際棒球賽事中，中華隊首度於對戰韓國的史詩級戰役中勝出，寫下歷史性的勝利，其中，台美混血好手費仔在關鍵時刻轟出石破天驚的逆轉兩分全壘打，不僅改寫比數，更點燃全場熱血沸騰，帶動中華隊士氣，最終成功守住勝利。費仔這一擊不僅展現其優異實力，也傳遞出對台灣的認同與熱情，讓全國球迷深受感動。費爾柴德向球迷致意：「代表台灣參加這次國際賽事，是我職業生涯中最崇高的榮耀之一，能夠擁有這樣的機會，我由衷感謝，也非常感謝球迷們始終如一的支持」。為紀念這場振奮人心的國際賽事與費仔的關鍵表現，悠遊卡公司特別推出「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」，本系列以費仔在比賽中的高光時刻為設計主軸，並搭配費仔的簽名燙印，發行一套2張悠遊卡，卡面完整呈現費仔揮棒瞬間與球場張力，卡套封面設計更具深意，捕捉費仔揮出全壘打、奔回本壘時綻放笑容的瞬間，彷彿感受到全場沸騰的歡呼與勝利的喜悅。本張特殊悠遊卡，還結合TEAM TAIWAN字樣，將比賽的熱血與榮耀濃縮其中，極具收藏價值。透過此次紀念商品的推出，期盼延續賽事帶來的熱血與感動，讓這段屬於Team Taiwan的重要時刻，留存在每位球迷心中。「Stuart Fairchild費仔榮耀致勝SuperCard紀念悠遊卡」預購時間自2026年3月20日11：00起至3月26日23：59截止，並於7-ELEVEN ibon機台、全家行動購、博客來品牌旗艦館、momo品牌旗艦館以及PChome24h購物、萊爾富POS預購，線上線下同步開放預購，限時不限量，一套2張，每套售價399元，預計於5月11日起陸續到貨，邀請所有熱血球迷準時搶購，一同延續東京巨蛋那一刻的悸動與回憶。