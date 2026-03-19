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▲中華女足門將程思瑜在對北韓附加賽全場多次捨身神救，甚至帶傷堅持奮戰，卻仍無力阻擋北韓洪成玉的帽子戲法。（圖／中華足協提供）

爭取2027年女足世界盃門票的關鍵戰役，中華女足今（19）日於亞足聯女子亞洲盃迎戰亞洲強權北韓。儘管門將程思瑜全場多次挺身神救，第75分鐘陳昱嫀的遠射更重擊橫樑險些改寫比分，但仍無力阻擋北韓前鋒洪成玉（Hong Song Ok）演出全場最耀眼的帽子戲法。最終中華女足以0：4遺憾吞敗，無緣直接搶下世界盃晉級名額，接下來將轉戰洲際附加賽，與其餘9國共同爭奪最後3席世界盃席位，中華女足的世界盃夢想尚未終結。中華女足今日以4-2-3-1陣型迎戰，先發11人由門將程思瑜坐鎮、後衛線張季蘭、蘇芯芸、隊長陳英惠與黃可欣四人組成，中場配置松永早姬、吳愷晴與許翊筠三人，邊鋒由陳妗文與陳昱嫀擔任，前鋒則由蘇育萱壓陣。上半場北韓展現壓倒性的進攻威脅，第8、13、18分鐘接連發動的射門均被程思瑜一一化解。中華隊第20分鐘趁對手後防誤解球路之際，由蘇育萱發動犀利反擊，可惜最終未能破網。第24分鐘，程思瑜在奮力撲救過程中與對手發生碰撞受傷，經場邊緊急治療後仍選擇咬牙堅持奮戰。上半場僵局在第32分鐘被打破，北韓洪成玉精準接應隊友傳中，以漂亮的頭槌破網率先取得領先。半場數據統計，北韓控球率高達75.9%，射門次數更以21比2形成壓倒性優勢，中華隊以0：1落後進入中場休息。下半場易邊再戰，北韓立刻發動閃電式攻勢。第49分鐘，洪成玉再度以頭槌精準破網，將比分擴大至2：0；第52分鐘，北韓另一前鋒金景英跟進再下一城，讓中華隊面臨0比3的絕對劣勢。第68分鐘，洪成玉在禁區前沿的混戰中沉著推射入網，完成個人全場的帽子戲法，最終將比分定格在4：0。中華隊全場最具威脅性的進攻出現在第75分鐘。陳昱嫀從左路帶球切入中路後果斷發砲，皮球充滿力道地重擊橫樑彈出，與破蛋機會擦肩而過，令現場球迷扼腕不已。終場北韓以4：0勝出，順利取得直接晉級2027年女足世界盃的寶貴資格。中華女足雖然在這場關鍵附加賽中遺憾落敗，但世界盃征途尚未走到終點。後續她們將與其餘9支國家隊共同參加洲際附加賽，全力爭奪最後僅剩的3個世界盃參賽名額。