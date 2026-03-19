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2026年WBC世界棒球經典賽日本隊複賽敗給委內瑞拉止步八強，創下隊史最差戰績，當家游擊手源田壯亮也確定要從國家隊退役了。去年他才因出軌背叛妻子衛藤美彩遭到炎上，仍入選本屆經典賽，且打出打擊率超過5成好表現，稍早他接受日媒採訪時，也自曝這項決定的心境。源田壯亮上一屆就靠穩定守備，成為日本國家隊當家游擊手，還隨隊奪冠，去年雖然被爆出與銀座女公關發生婚外情，且因妻子為前乃木坂成員衛藤美彩而更受到關注，源田壯亮也形象重創，遭到不少球迷責罵，但本屆依舊入選經典賽，披上日本隊戰袍，受到不小爭議。本來被認為是日本隊打擊較弱一環的源田壯亮，本屆經典賽打擊卻相當亮眼，累積打擊率超過5成，面對台灣一戰也有關鍵安打貢獻，遺憾無緣助隊衛冕。源田壯亮近日已回到老東家西武獅隊中，33歲的他受訪時被問到未來是否還有意續批國家隊戰袍時，則自曝心境：「以我自己內心來說，這次應該是最後一次代表日本隊了...日本隊年輕球員還有很多，未來就是為他們加油，現在就是這樣的感覺。」