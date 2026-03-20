2025-26賽季NBA美國職籃（National Basketball Association）例行賽進入最後不到一個月的倒數階段（將於4月12日落幕），各隊為了季後賽種子序與附加賽資格展開激烈廝殺。洛杉磯湖人昨日在關鍵戰役中擊退休士頓火箭，不僅成功拉開勝差，更取得對戰優勢，穩固西區第三的寶座；而狀態火熱的奧克拉荷馬雷霆，則成為全聯盟首支正式鎖定季後賽門票的隊伍。

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淘汰名單更新　4支球隊提前放暑假

隨著賽程推進，部分球隊已確定無緣今年的季後賽與附加賽。根據官方最新確認，東西區目前共有4支球隊遭到淘汰。

📍西區：沙加緬度國王、猶他爵士

📍東區：布魯克林籃網、印第安那溜馬

雷霆隊鎖定西部頭號種子所需的魔術數字：11
活塞隊鎖定東部頭號種子所需的魔術數字：10

▲若例行賽於3月19日結束，東西區的對戰版圖。（圖／取自NBA官網）
▲若例行賽於3月19日結束，東西區的對戰版圖。（圖／取自NBA官網）
最新季後賽與附加賽對戰組合（截至3月19日）

若例行賽於今日結束，東西區的對戰版圖將如下分佈：

【西區聯盟】

季後賽首輪：

(1) 雷霆 vs. 附加賽第8種子

(2) 馬刺 vs. 附加賽第7種子

(3) 湖人 vs. (6) 金塊

(4) 灰狼 vs. (5) 火箭

附加賽（Play-In）：

(7) 太陽 vs. (8) 快艇

(9) 拓荒者 vs. (10) 勇士

▲洛杉磯湖人很有機會拿下西區第3種子。（圖／美聯社／達志影像）
▲洛杉磯湖人很有機會拿下西區第3種子。（圖／美聯社／達志影像）
【東區聯盟】

季後賽首輪：

(1) 活塞 vs. 附加賽第8種子

(2) 塞爾提克 vs. 附加賽第7種子

(3) 尼克 vs. (6) 魔術

(4) 騎士 vs. (5) 暴龍

附加賽（Play-In）：

(7) 熱火 vs. (8) 老鷹

(9) 76人 vs. (10) 黃蜂

▲活塞高居東區第一，可說是本季最大驚奇。（圖／美聯社／達志影像）
▲活塞高居東區第一，可說是本季最大驚奇。（圖／美聯社／達志影像）
柯瑞即將歸隊　勇士高機率要打附加賽

目前以33勝36負暫居西區第10的金州勇士，正處於晉級邊緣的泥沼中。自當家球星柯瑞（Stephen Curry）於1月30日因膝傷缺陣以來，球隊在19場比賽中僅取得6勝13負（本季無柯瑞總戰績為10勝20負）。隨著波特蘭拓荒者（34勝36負）近日超車升至第9名，勇士的處境更顯艱難。

不過，勇士也迎來了振奮人心的好消息。柯瑞目前已恢復個人訓練，預計有極大機率在3月23日至29日間迎來復出（可能於23日對戰獨行俠時歸隊）。勇士目前的終極目標是超越第8名的洛杉磯快艇（34勝35負），因為一旦搶下第8名，勇士在附加賽將擁有「輸一場」的容錯空間；若以第9或第10名作收，則必須在附加賽連勝兩場，才能驚險晉級季後賽。

2026年季後賽關鍵日程表

4月14日 - 17日：SoFi NBA 附加賽（Play-In Tournament）

4月18日：NBA 季後賽首輪正式開打

6月3日：NBA 總冠軍賽 Game 1

▲目前以33勝36負暫居西區第10的金州勇士，正處於晉級邊緣的泥沼中。（圖／取自金州勇士 X）
▲目前以33勝36負暫居西區第10的金州勇士，正處於晉級邊緣的泥沼中。（圖／取自金州勇士 X）

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