日本武士隊在邁阿密舉行的世界棒球經典賽2026年世界棒球經典賽（2026 World Baseball Classic）八強賽中遺憾止步，創下隊史最差戰績。根據日本媒體《Full-Count》報導，效力於洛杉磯道奇隊的球星大谷翔平於18日（台灣時間19日）受訪時，針對日本職棒尚未引進的「投球計時器」罕見地提出了建言，直指這將是日本隊重返世界巔峰的必經之路，也說出重話，直言若是日本國內覺得只要打出自己風格的棒球就好，那就無所謂也不要緊。
實戰展現火燙狀態 心繫日本隊課題
大谷翔平今日在對陣舊金山巨人的春訓熱身賽中先發上陣，主投4又1/3局僅被敲出1支安打無失分，最快球速來到99.9英里(約160.7公里)，展現出完全不像久未實戰的高水準表現。
賽後談及日本隊在WBC敗北的課題，大谷翔平對「投球計時器」發表了看法：「如果想要在世界上贏球，我認為當然應該要引進。」他進一步表示：「但如果大家覺得『我們只要打出我們自己的棒球就好』，那或許就沒有更改的必要。」這番話語帶玄機，點出了日本棒球在追求傳統與接軌國際規範間的兩難。
規章適應不良成敗因？伊藤大海慘遭震撼教育
目前「投球計時器」已在大聯盟全面實施，但日本職棒至今仍未正式引進。在本屆WBC八強對陣委內瑞拉的關鍵戰役中，日本隊投手伊藤大海就曾因為違反投球計時規定，節奏受到影響後隨即被接連敲出2支安打，最終慘遭對手敲出逆轉三分砲。
大谷翔平的提言反映出，在最高層級的國際賽事中，選手若無法在日常賽季中適應這些規章，在短期高壓賽事中極易產生致命失誤。
隨著WBC賽事規格日益與大聯盟接軌，如何讓本土聯賽的環境與國際賽規章同步，已成為日本棒球界在檢討本屆敗北原因時不可忽視的一環。大谷翔平的建議不僅是針對規則的引進，更是對日本棒球未來如何維持世界競爭力的深刻期許。
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大谷翔平今日在對陣舊金山巨人的春訓熱身賽中先發上陣，主投4又1/3局僅被敲出1支安打無失分，最快球速來到99.9英里(約160.7公里)，展現出完全不像久未實戰的高水準表現。
賽後談及日本隊在WBC敗北的課題，大谷翔平對「投球計時器」發表了看法：「如果想要在世界上贏球，我認為當然應該要引進。」他進一步表示：「但如果大家覺得『我們只要打出我們自己的棒球就好』，那或許就沒有更改的必要。」這番話語帶玄機，點出了日本棒球在追求傳統與接軌國際規範間的兩難。
規章適應不良成敗因？伊藤大海慘遭震撼教育
目前「投球計時器」已在大聯盟全面實施，但日本職棒至今仍未正式引進。在本屆WBC八強對陣委內瑞拉的關鍵戰役中，日本隊投手伊藤大海就曾因為違反投球計時規定，節奏受到影響後隨即被接連敲出2支安打，最終慘遭對手敲出逆轉三分砲。
大谷翔平的提言反映出，在最高層級的國際賽事中，選手若無法在日常賽季中適應這些規章，在短期高壓賽事中極易產生致命失誤。
隨著WBC賽事規格日益與大聯盟接軌，如何讓本土聯賽的環境與國際賽規章同步，已成為日本棒球界在檢討本屆敗北原因時不可忽視的一環。大谷翔平的建議不僅是針對規則的引進，更是對日本棒球未來如何維持世界競爭力的深刻期許。
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