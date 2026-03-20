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洛杉磯湖人超級巨星詹姆斯（LeBron James）今（20）日在客場對陣邁阿密熱火時正式出賽，拿下個人生涯第1611場NBA例行賽出賽紀錄，追平了傳奇中鋒「酋長」帕里希（Robert Parish）保持近30年的NBA歷史出賽場次紀錄。這項紀錄對詹姆斯來說是另一座里程碑，他的NBA生涯履歷表已涵蓋得分、上場時間、投籃命中數與出手數四項史上第一，並同時保有23個球季、22次明星賽入選與21次年度最佳陣容（All-NBA）三項聯盟紀錄。值得一提的是，詹姆斯在前一晚右肘受傷、且球隊凌晨近4點才抵達邁阿密、他本人約5點10分才抵達飯店的情況下，仍毅然決定帶傷出賽。帕里希在生涯橫跨金州勇士、波士頓塞爾提克、夏洛特黃蜂與芝加哥公牛的21個球季後，於1996年4月6日正式超越賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）成為出賽場次史上第一，並一路保持這項紀錄長達近30年，直到今日才由詹姆斯追平。帕里希已於2003年入選奈史密斯籃球名人堂。帕里希本週稍早在接受Sirius NBA廣播節目採訪時，親自為詹姆斯送上最高讚譽：「沒有任何一位球員比詹皇更值得打破這個1611場鐵人紀錄。在我看來，他完全值得。」這場比賽對詹姆斯而言意義格外特殊。湖人前一晚剛在休士頓客場以124：116擊敗火箭，凌晨3點59分才降落邁阿密、約5點10分才抵達飯店，詹姆斯、唐西奇（Luka Dončić）與里夫斯（Austin Reaves）三人都在傷病報告名單上。然而詹姆斯在前一晚13投14中的精彩表現後右肘撞傷地板、忍痛在場上掙扎，仍在當天下午便決定帶傷出賽。更特別的是，邁阿密正是詹姆斯曾經生活了4年、並在此奪下生涯前兩座NBA總冠軍的城市，在這座充滿記憶的球場追平歷史紀錄，象徵意義更是非凡。湖人主帥瑞迪克（JJ Redick）賽前難掩敬佩地表示：「我認為他深刻理解自己所處位置的重要性。他時常談到不欺騙這項運動，並且認識到自己是史上最偉大的球員之一。這份身分帶來了巨大的責任，而他竭盡所能地去承擔它。」熱火主帥史波爾史特拉（Erik Spoelstra）更送出了本日最令人印象深刻的一句話：「你必須對他的競爭精神給予絕對的尊重。他不僅在和整個聯盟競爭，他還在和老天爺較勁——而且他讓老天爺吃盡苦頭。」詹姆斯在出賽場次這項紀錄上的霸主地位，短期內完全無人能夠挑戰。他進入本場比賽前，已領先現役出賽場次第2名韋斯特布魯克（Russell Westbrook）整整310場。而310場幾乎等同於4個完整球季的場數。目前整個NBA只有40名球員的生涯出賽場次達到詹姆斯的一半以上。