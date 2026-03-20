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邁阿密熱火隊在季後賽即將開打之際投下震撼彈！根據ESPN權威消息來源證實，熱火隊預計將在例行賽結束前，正式裁掉捲入聯邦非法賭博調查的後衛洛齊爾(Terry Rozier)，藉此為即將到來的季後賽騰出寶貴的球員名單空缺。這起引發全聯盟關注的涉賭與洗錢詐欺案，不僅讓NBA總裁席佛(Adam Silver)直呼是「史無前例的狀況」，更牽扯出熱火與夏洛特黃蜂隊之間的黑心交易隱瞞糾紛。洛齊爾自去年10月23日因涉及聯邦政府的非法賭博調查遭到逮捕後，就一直處於無限期離隊的狀態。他目前面臨電信詐欺與洗錢等嚴重的共謀指控，不過洛齊爾本人對此堅決不認罪。隨著司法案件持續進行，洛齊爾本季高達2660萬美元的到期合約薪資，目前已全數被強制存入第三方託管帳戶遭到凍結。由於他的合約即將在今年夏天到期，熱火隊若想在4月12日例行賽結束前讓他順利度過讓渡期(Waivers)，就必須趕在4月9日下午5點的死線前將他正式裁掉。史無前例交易糾紛 黃蜂賠償次輪籤平息眾怒這起涉賭醜聞的雪球越滾越大，甚至引發了兩支球團間的激烈糾紛。熱火隊是在2024年1月透過交易從黃蜂隊手中換來洛齊爾，但熱火球團強烈質疑，黃蜂隊在交易完成前，刻意隱瞞了NBA官方與聯邦政府正在對洛齊爾進行「涉賭共謀調查」的重大資訊。NBA總裁席佛曾在去年12月於拉斯維加斯舉行的NBA盃記者會上，面色凝重地將此事件定調為「史無前例的狀況」。為了解決這場吃虧的交易糾紛，黃蜂隊最終同意補償一枚今年6月NBA選秀會的二輪籤給熱火隊作為和解。而在當初的交易包裹中，熱火隊可是送出了2027年首輪籤(具樂透保護，若未兌現則轉為2028年無保護首輪籤)給黃蜂隊。