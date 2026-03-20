洛杉磯道奇日本強投佐佐木朗希，在本季春訓熱身賽表現不佳，總計出賽3場，在6.2局投球中投出多達9次保送，防禦率高達13.50，但道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）日前接受採訪時也明確表態表示，教練團不會僅憑熱身賽的結果來評斷球員，佐佐木朗希仍會成為道奇在新賽季先發輪值的一員。
佐佐木朗希穩定性成關鍵 道奇節目主持人點出問題
雖將成為道奇開季名單的一員，但佐佐木朗希依舊承受巨大壓力，去年曾因右肩傷勢長期缺陣，今年能否維持健康成為新賽季主要課題，Podcast節目《Dodgers Territory》主持人帕席拉斯（Clint Pasillas）近期也在節目中表示，佐佐木朗希要展現改變、進步，最重要的是穩定性。
帕席拉斯也坦言若佐佐木朗希無法繳出穩定表現，新賽季很有可能會被下放至3A，「如果他無法展現出改變、進步，特別是穩定性，雖然他曾有過精彩表現，但並非始終如一。佐佐木朗希必須拿出穩定的內容，否則他極有可能被下放到 3A，屆時道奇球團將不得不與他進行一場非常艱難的談話。」
道奇先發競爭激烈 佐佐木朗希能否站穩？
目前的道奇先發群雖然華麗，但競爭依舊激烈。儘管兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）因左肩不適將錯過開季，但陣中仍有史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan）等多名好手虎視眈眈。
資料來源：《東京體育》
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雖將成為道奇開季名單的一員，但佐佐木朗希依舊承受巨大壓力，去年曾因右肩傷勢長期缺陣，今年能否維持健康成為新賽季主要課題，Podcast節目《Dodgers Territory》主持人帕席拉斯（Clint Pasillas）近期也在節目中表示，佐佐木朗希要展現改變、進步，最重要的是穩定性。
帕席拉斯也坦言若佐佐木朗希無法繳出穩定表現，新賽季很有可能會被下放至3A，「如果他無法展現出改變、進步，特別是穩定性，雖然他曾有過精彩表現，但並非始終如一。佐佐木朗希必須拿出穩定的內容，否則他極有可能被下放到 3A，屆時道奇球團將不得不與他進行一場非常艱難的談話。」
道奇先發競爭激烈 佐佐木朗希能否站穩？
目前的道奇先發群雖然華麗，但競爭依舊激烈。儘管兩屆賽揚獎得主史奈爾（Blake Snell）因左肩不適將錯過開季，但陣中仍有史東（Gavin Stone）與萊恩（River Ryan）等多名好手虎視眈眈。
資料來源：《東京體育》