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▲41歲的詹姆斯（LeBron James，圖）今日繳出19分15籃板10助攻的大三元數據，在41歲80天之齡再度打破由自己保持的NBA最年長三雙球員紀錄，與唐西奇聯手完成讓全球球迷嘆為觀止的史詩夜晚。（圖／美聯社／達志影像）

洛杉磯湖人今（20）日在客場挑戰邁阿密熱火，儘管熱火首節就建立高達13分的領先優勢，但湖人憑藉雙核的史詩級發揮完成驚天逆轉。唐西奇（Luka Doncic）全場爆砍60分7籃板，詹姆斯（LeBron James）則繳出19分15籃板10助攻的大三元數據，兩大巨星聯手帶領湖人以134：126擊敗熱火，拿下本賽季最長的8連勝。唐西奇此役更一舉刷新湖人隊史兩項紀錄，並成為湖人隊史上首位在背靠背兩場合計得分突破100分的球員；詹姆斯則在41歲80天之齡再度打破由自己保持的「最年長大三元球員」紀錄，兩人的聯手打出紫金軍團的爭冠希望。唐西奇本場的表現可用「恐怖」二字形容。他全場30投18中，三分17投9中，罰球19投15中，最終狂轟60分並附帶7籃板3助攻5抄截，效率之高令人咋舌。這已是唐西奇連續8場得分30分以上，其中6場得分35分以上、4場達到40分以上，得分能力之穩定恐怖堪稱本賽季NBA第一人。更驚人的是，此役他在湖人隊史留下了兩項歷史性紀錄。第一，唐西奇本賽季已累計第26次單場砍下35分以上，這是湖人隊史近20年來的最高單季紀錄，僅次於2005至06賽季科比（Kobe Bryant）創下的46次，成就之高令人震撼。第二，前一日唐西奇已拿下40分，今日再轟60分，背靠背兩場合計100分，超越科比（89分）與里夫斯（Austin Reaves，92分）等湖人前輩，成為湖人隊史背靠背兩戰合計得分第一人。此外值得一提的是，唐西奇本役在湖人生涯第86場比賽中，累計達成15次單場40分以上，追平「濃眉」戴維斯（Anthony Davis）與天勾賈霸（Kareem Abdul-Jabbar）並列湖人隊史第七，且僅僅86場就能達到這個數字，進度驚人，未來超越詹姆斯現有的18次指日可待。詹姆斯此役同樣延續高效狀態。他全場12投8中，加上罰球5投3中，最終拿下19分15籃板10助攻的漂亮大三元數據，再度成為湖人逆轉勝的重要推手。更令人動容的是，這場比賽距離詹姆斯41歲生日已過了整整80天，他再度打破了由自己保持的「NBA史上最年長大三元球員」紀錄。就比賽過程而言，這場逆轉勝來之不易。熱火首節手感火燙、建立13分領先，且陣容相對齊整，首發五人具備外線投射能力，是湖人最為忌憚的對手類型。上半場湖人因為背靠背出賽的疲憊感肉眼可見，一度讓熱火球迷看到希望。然而第三節，唐西奇帶領球隊掀起強烈的進攻高潮，里夫斯在末節也找回手感，詹姆斯全程保持高效輸出，三人合力完成漂亮的逆轉演出，湖人的爭冠實力展露無遺，也讓外界對他們進入季後賽後的表現充滿更高期待。